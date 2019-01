Leclanché s'engage dans un consortium de cellules de batteries en Allemagne

Zurich (awp) - Leclanché annonce sa participation au consortium industriel qui exploitera un Centre de production et de recherche sur les cellules de batteries basé en Allemagne et initié par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche.

Cette usine, qui vise à produire en masse des cellules lithium-ion, "bénéficiera d'un investissement de 500 millions d'euros", indique jeudi le communiqué du spécialiste des solutions de stockage. Elle est "nécessaire pour répondre aux exigences de l'électrification des systèmes de transport et de stockage". Il s'agit de "construire une industrie européenne capable de réduire au minimum sa dépendance vis-à-vis des fabricants de batteries asiatiques".

Leclanché a signé un protocole d'accord avec les principaux fabricants allemands de cellules pour soutenir le développement de l'installation. Les sociétés BMZ Group/Terra E, Customcells, EAS et Liacon font aussi partie du consortium.

"En tant que plus grand fabricant de cellules au sein du consortium, Leclanché jouera un rôle de premier plan en apportant son savoir-faire en matière de fabrication de cellules à l'échelle industrielle, grâce à ses propres technologies de pointe allant de l'électrochimie aux logiciels de systèmes de gestion d'énergie".

L'industriel d'Yverdon-les-Bains veut aussi tripler la capacité actuelle de son usine de cellules brevetées, l'oxyde de titanate de lithium (LT) et le graphite/NMC de lithium, basée à Willstätt, en Allemagne, pour la porter à plus de 3 millions de cellules par an, soit 1 GWh par an d'ici 2020.

ck/op