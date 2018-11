Leclanché, surendettée, obtient un nouveau coup de pouce

Genève (awp) - Leclanché se refinance encore. L'entreprise yverdonnoise convoque une assemblée extraordinaire le 11 décembre pour voter sur une conversion de 54,7 millions de francs suisses de dette en capital-actions, via une augmentation de capital, afin d'endiguer son surendettement et d'élargir sa marge de manoeuvre.

Le but est d'améliorer la situation financière de l'entreprise et d'apporter davantage de flexibilité pour le financement et la levée de capitaux à l'avenir, annonce lundi l'entreprise spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie. Au terme de l'opération de conversion de dette, Fefam détiendra 64,3% dans l'entreprise.

Au 30 septembre, Leclanché affichait un surendettement à hauteur de 27 millions de francs suisses et un niveau de fonds propres toujours négatif. Le renflouement permettra de réduire la dette d'environ 75% et d'assainir le bilan, a précisé à AWP le directeur financier (CFO) Hubert Angleys.

Dans le communiqué, Leclanché qualifie notamment cette mesure de "nécessaire pour réduire le risque de liquidation involontaire de la société" par exemple via une faillite. Les sujets traités par l'assemblée générale doivent aussi permettre d'obtenir plus de flexibilité dans l'utilisation des capitaux afin de répondre aux besoins de liquidités. Il s'agit d'assouplir des statuts jugés trop contraignants.

M. Angleys précise par ailleurs que les objectifs définis cet été restent inchangés: porter le chiffre d'affaires à 120-130 millions de francs suisses d'ici 2020, contre 18 millions l'an dernier, et retrouver l'équilibre sur le plan opérationnel la même année.

Leclanché a notamment annoncé en juin le lancement d'une co-entreprise avec l'indien Exide Industries, afin de produire des solutions de stockage d'énergie pour le marché indien des véhicules électriques. "Les choses avancent bien et les premières machines ont été commandées", a précisé lundi M. Angleys.

La société vaudoise, qui emploie quelque 170 personnes, a aussi annoncé récemment vouloir augmenter ses effectifs d'une cinquantaine de personnes et posséder un portefeuille de produits "bien rempli". Elle reste en outre à la recherche d'un nouvel investisseur stratégique. Des discussions sont en cours à ce sujet, a précisé M. Angleys.

Départ du président

Leclanché a déjà lancé plusieurs mesures de refinancement ces dernières années, sans pouvoir éliminer le surendettement. Fefam a régulièrement investi, notamment en rachetant à des tiers divers prêts accordés à la société.

"Leclanché brûle du cash depuis plusieurs années. Mais fondamentalement, même s'il y aura un effet de dilution du capital, les mesures annoncées lundi sont plutôt le signal d'un engagement fort de l'actionnaire principal", a commenté Frédéric Potelle, analyste chez Bordier.

Leclanché a par ailleurs annoncé le départ de Jim Atack de la présidence du conseil d'administration, après cinq années passées à ce poste, au terme de l'assemblée générale. David Anthony Ishag, directeur général (CEO) de Golden Partner, conseiller de Fefam et citoyen britannique, doit lui succéder. Il siège déjà au conseil depuis 2016 mais son accession à la présidence s'annonce provisoire, a précisé M. Angleys. Leclanché reste à la recherche d'une personnalité indépendante à même de reprendre le poste.

Dans le même temps, Axel Joachim Maschka est proposé pour rejoindre le conseil, fort de cinq membres, après le départ de M. Atack. Cet Allemand de 52 ans, qui a travaillé notamment chez Volvo, est un spécialiste de l'automobile, secteur clé pour Leclanché.

A La Bourse suisse, l'action Leclanché gagnait 0,5% à 1,94 franc à 10h42, dans un marché élargi SPI en recul de 0,04%.

