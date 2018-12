Leclanché: toutes les propositions reçoivent le feu vert

Zurich (awp) - Le spécialiste de solutions de stockage Leclanché a vu toutes les propositions du conseil d'administration recevoir le feu vert des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire. Un nouveau président a également été élu, annonce mardi le groupe faisant face à des difficultés financières.

"L'approbation de la conversion d'une dette en capitaux propres place Leclanché dans une situation financière plus solide", indique ce dernier dans un communiqué. Suite à la conversion par le fonds d'investissement Fefam (énergies renouvelables) de sa dette de 54,7 millions de francs suisses en fonds propres, le niveau d'endettement de la société est réduit de 65% à environ 30 millions.

La combinaison du financement annoncé en juin, composé de 75 millions et d'une facilité supplémentaire de 50 millions pour financer des acquisitions et des joint-ventures, permet au groupe d'entamer 2019 de manière plus sereine.

Stefan Müller a été élu président de l'organe de surveillance en remplacement de Jim Atack et Axel Joachim Maschka a également rejoint le Conseil. M. Müller siège au sein de cet organe depuis 20 ans.

lk/rp