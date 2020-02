2019 : Résultats en ligne avec les objectifs révisés

Si les ventes de logiciels réalisées en 2019 sous forme d'abonnement l'avaient été sous forme de licences perpétuelles, avec leurs contrats de maintenance associés, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel auraient été supérieurs respectivement de 2,8 millions et 2,9 millions d'euros. Ainsi, à

Ce changement de modèle de commercialisation contribuera au développement à long terme de ses activités et renforcera son chiffre d'affaires récurrent. Son impact sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel est toutefois négatif à court terme, le chiffre d'affaires des abonnements logiciels étant reconnu progressivement, sur plusieurs années.

Le résultat opérationnel atteint 40,9 millions d'euros et la marge opérationnelle 14,6 %, en diminution respectivement de 2,4 millions d'euros (- 6 %) et 0,4 point. À données réelles, le résultat opérationnel progresse de 2 % et la marge opérationnelle de 0,4 point.

Le chiffre d'affaires (280,0 millions d'euros) diminue de 3 % (- 1 % à données réelles). Le chiffre d'affaires des licences de logiciels, des équipements et des services non récurrents (110,2 millions d'euros) diminue de 12 %, le chiffre d'affaires récurrent (169,8 millions d'euros) augmente de 4 %.

Dans un contexte d'incertitude et de crainte, l'année tout entière a été marquée par un attentisme très important de la part de nombreuses entreprises, notamment des secteurs de la mode et de l'automobile. Ce climat défavorable est pour l'essentiel la conséquence de la guerre commerciale entre les États- Unis d'un côté, le Mexique, la Chine et l'Europe de l'autre, ainsi que du ralentissement du secteur automobile, en particulier en Chine.

Fondée en 2017, Retviews a développé une offre technologique innovante permettant aux marques de mode d'analyser en temps réel des données de marché et de prendre de meilleures décisions pour optimiser leurs collections, augmenter leurs ventes et améliorer leurs marges, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.

données réelles, le chiffre d'affaires aurait été stable, le résultat opérationnel aurait progressé de 9 %, et la marge opérationnelle aurait atteint 15,5 %.

Un modèle économique qui démontre une nouvelle fois toute sa force

Avec un faible recul du résultat opérationnel et une marge opérationnelle record de 14,6 %, malgré la diminution des commandes de nouveaux systèmes et l'effet de la part croissante de logiciels vendus sous forme d'abonnement, les résultats de 2019 démontrent la puissance du modèle économique de Lectra, qui provient notamment du chiffre d'affaires récurrent et du taux de marge brute qu'il dégage.

Par ailleurs, la performance remarquable sur le cash-flow libre (36,2 millions d'euros) confirme également la force du modèle économique dans sa capacité à générer un cash-flow libre important, généralement supérieur au résultat net, en raison d'un besoin en fonds de roulement structurellement négatif.

Un bilan particulièrement solide

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'établissent à 183,0 millions d'euros et la trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent 120,6 millions d'euros, après paiement du dividende de 12,8 millions d'euros au titre de l'exercice 2018, et le décaissement de 8,0 millions d'euros au titre de l'acquisition de la société Retviews.

Bilan de la feuille de route stratégique 2017-2019

Privilégiant toujours une stratégie de long terme, le Groupe a lancé en février 2017 sa nouvelle stratégie Lectra 4.0. Objectif : faire de Lectra un acteur incontournable de l'Industrie 4.0.

Cette nouvelle stratégie s'est accompagnée d'une feuille de route pour 2017-2019, première étape décisive dans l'évolution de Lectra au cours des dix prochaines années, qui lui permettra en outre de conforter son leadership mondial, d'assurer une croissance durable et de préserver sa rentabilité.

Les objectifs stratégiques que s'était fixés Lectra sont globalement atteints.

Le bilan détaillé de cette feuille de route figure dans le rapport financier au 31 décembre 2019 publié le 11 février 2020 auquel il convient de se référer.

Maintien du dividende à 0,40 € par action

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale mixte du 30 avril 2020 de maintenir le dividende à 0,40 € par action au titre de l'exercice 2019, représentant un taux de distribution de 44 % du résultat net consolidé et un rendement de 1,8 % sur la base du cours de clôture de l'action au 31 décembre 2019.

Une nouvelle feuille de route stratégique pour 2020-2022

Une vision de long terme

Partout dans le monde, les clients de Lectra dans la mode, l'automobile et l'ameublement sont confrontés à la fois à des mutations de leur environnement et à l'évolution des comportements des consommateurs. Ces derniers expriment notamment de nouvelles attentes en matière d'expérience et de personnalisation et exigent de plus en plus de transparence, d'authenticité et d'engagement éthique de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

Par ailleurs, l'Industrie 4.0 impose une nouvelle organisation des usines reposant sur l'intercommunication entre les différents acteurs et outils de production - appelés à devenir de plus en plus flexibles - et une meilleure utilisation des ressources disponibles.

3