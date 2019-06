LECTRA : Avec Modaris® V8R2, Lectra redéfinit le réalisme du prototypage virtuel en 3D

Avec Modaris® V8R2, Lectra redéfinit le réalisme du prototypage virtuel en 3D

Cette nouvelle version de Modaris accélère la mise sur le marché des collections





Paris, le 25 juin 2019 – Lectra lance Modaris® V8R2, la dernière version de sa solution de patronnage et de prototypage en 2D et en 3D. Cette nouvelle version de Modaris, la solution de modélisme la plus utilisée par les grandes marques et entreprises de mode, accroît encore la rapidité, l'efficacité et la précision du développement produit. Grâce à ses puissants outils de simulation 3D et de collaboration, les modélistes développent des patrons et prennent des décisions plus vite que jamais. En réduisant ou éliminant le recours au prototypage physique, le développement produit est moins coûteux et la mise sur le marché aussi proche que possible de la détection des tendances.

Confirmant et renforçant son leadership sur le marché des logiciels de développement produit, Lectra a développé cette nouvelle version de Modaris en exploitant tout le potentiel du prototypage virtuel en 3D. Les modélistes peuvent désormais partager des vidéos à 360° accessibles sur n'importe quel appareil, tandis que les stylistes disposent, avec le nouveau module 3D Style, d’un outil pour interagir, visualiser, annoter et valider sur écran le style et le bien-aller des modèles.

De nouvelles avancées permettent de réduire jusqu’à 50 % le nombre de prototypes physiques. Modaris V8R2 améliore la qualité des simulations 3D et enrichit sa bibliothèque de nouvelles références (tissus, effets de surpiqûres 3D, scènes réalistes, studios d'éclairage, couleurs Pantone® et Natural Color System®©...). La solution est désormais compatible avec Vizoo, un scanner de haute qualité qui accentue le réalisme des échantillons de tissu, et avec des solutions 3D (Maya, 3DS Max, Iray) pour un rendu encore plus réaliste et précis des prototypes.

L'un des développements innovants de Modaris V8R2 est son nouvel outil d’insertion de volume et de rotation des pinces. Grâce à cette nouveauté, les modélistes gagnent entre 50% et 90 % de temps sur la modification des modèles avec pinces. Un autre point fort de cette solution est sa capacité à convertir les unités de mesure, en réponse aux besoins des équipes internationales de l'industrie de la mode. Lectra offre ainsi aux modélistes et aux sous-traitants la garantie du respect des tailles, quels que soient les systèmes de mesure utilisés dans les pays de production.

Modaris V8R2 a déjà remporté l’adhésion de ses clients pilotes, tels que l'entreprise italienne de prêt-à-porter féminin GGZ, la toute première à avoir adopté Modaris V8R2. « GGZ est une entreprise de fast fashion : le temps et la qualité sont essentiels pour nous. La nouvelle fonctionnalité de Modaris dédiée aux pinces nous aide à économiser jusqu'à 50 % du temps nécessaire à la modification des patrons. De plus, le prototypage en 3D nous sert à vérifier que les volumes et les proportions des patrons correspondent bien aux attentes de nos stylistes, et ce, dès le début, ce qui réduit considérablement nos délais de mise sur le marché », témoigne Majla Gottardo, Modéliste, GGZ.

« Nous sommes désormais dans l'ère de l'information. Nous répondons aux besoins de modélistes qui s’adressent à des consommateurs aux goûts différents, de tailles et de morphologies variées. Nos modélistes ont des centaines de collections à livrer : pas de place à l’erreur ! Notre objectif est de faciliter leur environnement de travail au quotidien en leur fournissant les outils nécessaires pour rationaliser le processus de développement produit, réduire le nombre d’itérations et obtenir un bien-aller parfait du premier coup », déclare Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication, Lectra. « Tout cela est possible avec Modaris V8R2 ».







A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com







® Modaris est une marque déposée de Lectra.







Contacts presse :

Lectra Headquarters / Press Department

Nathalie Fournier-Christol

t : +33 (0) 1 53 64 42 37

e : n.fournier-christol@lectra.com

Pièces jointes