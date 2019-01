LECTRA : Bilan semestriel du contrat de liquidité LECTRA Nouveau contrat de liquidité avec EXANE BNP PARIBAS

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à EXANE BNP PARIBAS portant sur les actions de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2018 :

30 779 titres LECTRA

356 963 €

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 077 titres LECTRA

108 389 €

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

146 965 titres LECTRA

17 870 €

Nouveau contrat de liquidité avec EXANE BNP PARIBAS

En date du 27 décembre 2018, la société LECTRA a confié à EXANE BNP PARIBAS la mise en oeuvre d'un nouveau contrat de liquidité, portant sur ses actions ordinaires (code ISIN : FR0000065484) admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise applicable à compter du 1er janvier 2019.

Ce nouveau contrat prend effet à compter du 2 janvier 2019 en ouverture de bourse, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf avis contraire donné par l'une des parties à l'autre un mois au moins avant la date de reconduction du contrat. Ce contrat remplace le précédent contrat signé le 11 mai 2012 avec EXANE BNP PARIBAS.

