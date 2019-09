LECTRA : Lectra accompagne la croissance des entreprises en Asie avec une offre adaptée aux besoins de la région

Lectra accompagne la croissance des entreprises en Asie avec une offre adaptée aux besoins de la région

La production à la demande fait partie des solutions phares pour l’Industrie 4.0 présentées au CISMA, le salon international basé à Shanghai dédié aux technologies de l'habillement et du textile

Paris, le 26 septembre 2019 – Lectra dévoile cette semaine à Shanghai, lors de l'édition 2019 du CISMA, ses solutions phares pour l’Asie, Fashion On Demand by Lectra et Furniture On Demand by Lectra, ainsi que le nouveau VectorAutomotive iP9, sa solution digitale pour la découpe de tissus automobiles.

Sur le thème « Lectra 4.0 : digitaliser et connecter l’ensemble de la chaîne de valeur », Lectra confirme sa position de partenaire privilégié des entreprises des marchés de la mode, de l’ameublement et de l'automobile, dans leur transformation digitale. Les chaînes d'approvisionnement intelligentes et connectées sont, en effet, au cœur de la quatrième révolution industrielle. Dans tous les secteurs utilisateurs de textiles, l'usine intelligente exige un haut degré de flexibilité, une efficacité maximale et des processus de planification optimaux quel que soit le modèle industriel, de la production de masse à la production à la demande. Ces capacités sont indispensables à la réussite des entreprises opérant sur les marchés asiatiques, fortement concurrentiels.

La Chine est le premier exportateur mondial de vêtements et représentait 46 % de la production mondiale de meubles en 2017. Dans toute l’Asie, où vivent près de 60 % des millennials, la demande de produits personnalisés et livrés rapidement continue de se renforcer et d'alimenter la tendance à la customisation de masse. La personnalisation des produits figure de plus en plus parmi les préoccupations majeures des décideurs de la mode et de l’ameublement, de même que l’optimisation de la production de petites séries.

Lancées pour la première fois en Asie à l'occasion du CISMA 2019, les solutions pionnières Fashion On Demand by Lectra et Furniture On Demand by Lectra automatisent l'ensemble du processus, du traitement des commandes, jusqu’à la découpe. Développées pour répondre aux besoins spécifiques de ces deux industries, ces solutions sont composées d’une plateforme de découpe digitale et de la solution de découpe monopli Virga®. Elles permettent aux utilisateurs de gérer facilement leurs flux pour la production de petites séries et de commandes personnalisées. Elles aident ainsi les industriels à passer aisément d'une production de masse à une production de petites séries et à optimiser le processus de personnalisation au sein de la salle de coupe.

Parce que le tissu peut représenter jusqu’à 60 % - 70 % du coût d'un vêtement, Lectra lance également de nouvelles applications cloud pour l’Asie qui permettent aux fabricants de vêtements de prendre les bonnes décisions lors des phases de développement produit et d’appels d’offres. En quelques secondes, Quick Estimate calcule la consommation de matière pour des estimations précises de rentabilité tout au long de la phase de développement produit, tandis que Quick Nest génère des simulations de placements pour proposer les prix les plus compétitifs afin de remporter de nouveaux contrats. Quick Nest apporte, par ailleurs, vitesse et agilité à la production grâce à un processus de traitement en parallèle des listes de placements.

Lectra a également présenté au CISMA 2019 le nouveau VectorAutomotive iP9, sa solution avancée de découpe de tissus pour sièges et intérieurs de voitures. Il s'agit de la première technologie sur le marché capable de découper une grande variété de textiles sans aucune zone tampon. Pour les équipementiers automobiles, cette économie de matière représente des centaines de milliers de dollars d'économie par an par rapport à d'autres solutions, et constitue une voie de plus en plus importante vers l'excellence opérationnelle.

Les démonstrations des dernières solutions technologiques avancées de Lectra ont captivé le public du CISMA, invitant les participants à se projeter dans la découpe industrielle intelligente telle que développée par l’entreprise.



« Malgré les défis auxquels la Chine est confrontée, elle reste la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde », observe Javier Garcia, Président, Asie-Pacifique, Lectra. « Lectra est depuis longtemps à l'écoute des marchés asiatiques. Nous sommes prêts à aider les industriels à atteindre les objectifs de l’Industrie 4.0 aussi rapidement que la technologie le permet ».

® Vector et Virga sont des marques déposées de Lectra.

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

