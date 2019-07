LECTRA : Lectra annonce l'acquisition de Retviews

Lectra annonce l’acquisition de Retviews

Les deux entreprises partagent la même vision de l’innovation

dans l’industrie de la mode

Paris, le 15 juillet 2019 – Lectra annonce la conclusion d’un accord avec les actionnaires de la société belge Retviews, portant sur l’acquisition de 100% des actions et des droits de vote.

Fondée en 2017, Retviews a développé une offre technologique innovante permettant aux marques de mode d’analyser en temps réel des données de marché pour augmenter leurs ventes et améliorer leurs marges. Aujourd’hui, plus d’une trentaine d’enseignes utilisent Retviews en France et en Belgique.

« En nous unissant à Retviews, nous confirmons une nouvelle fois notre ambition d’aider nos clients à entrer rapidement dans l’ère de l’Industrie 4.0. Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, l’offre de Retviews permet aux marques de prendre de meilleures décisions à tous les moments du cycle de vie d’un produit, pour optimiser leurs collections » déclare Daniel Harari, Président-Directeur Général de Lectra. « Nous sommes heureux d’accueillir les équipes, très talentueuses, de Retviews. Ensemble, nous allons créer des synergies avec l’offre actuelle de Lectra, développer leur technologie et commercialiser leur solution auprès de nos clients de la mode dans le monde entier, grâce notamment à nos 32 filiales commerciales et de services couvrant plus de 100 pays ».

« En quelques mois, Retviews est devenu le leader de l'automatisation du benchmarking dans la mode en France et en Belgique » déclare Loïc Winckelmans, Directeur Général et co-fondateur de Retviews. « En joignant nos forces à celles de Lectra, nous sommes convaincus que nous pourrons bénéficier de son expertise pour apporter aux marques de mode de nouvelles innovations leur permettant de mettre sur le marché des produits sans cesse en phase avec les souhaits des consommateurs ».

« Les entreprises de mode sont assises sur une masse de données dont la valeur est immense. Elles ne pourront l’exploiter que grâce au déploiement de l’intelligence artificielle et du big data » explique Lorenzo Pellizzari, Directeur R&D et co-fondateur de Retviews. « Avec Lectra, nous allons permettre aux marques de faire la différence. Nous sommes impatients de travailler sur le développement de nouvelles offres intégrées à celles de Lectra ».

La transaction porte sur l’acquisition dès à présent de 70% de Retviews pour un montant de € 8 millions. L’acquisition du solde du capital et des droits de vote aura lieu en trois fois en juillet 2020, juillet 2021 et juillet 2022 pour des montants, respectivement, d’environ 0,9 fois le chiffre d’affaires 2020, 0,7 fois le chiffre d’affaires 2021 et 0,5 fois le chiffre d’affaires 2022. Ces montants seront prélevés sur la trésorerie disponible de Lectra, sans financement bancaire.

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

