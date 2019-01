LECTRA : Lectra renforce son Comité Exécutif

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra renforce son Comité Exécutif

Le groupe se prépare à accélérer son développement

et à déployer son offre pour l'Industrie 4.0

Paris, le 15 janvier 2019 - Lectra renforce son Comité Exécutif afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie Lectra 4.0, initiée début 2017, avec pour objectif de devenir un acteur incontournable de l'Industrie 4.0.

La feuille de route stratégique 2017-2019 de Lectra constitue une première étape dans la transformation de l'entreprise, avec cinq objectifs : accélérer la croissance de son chiffre d'affaires, aussi bien de manière organique qu'au travers d'acquisitions ciblées ; accentuer son avance technologique pour accroître la valeur de son offre de produits et de services ; renforcer sa position concurrentielle et ses relations de long terme avec ses clients ; lancer progressivement ses nouvelles offres logicielles en mode SaaS ; et autofinancer son développement interne et externe.

Pour accompagner ses clients dans la mise en oeuvre des principes de l'Industrie 4.0, Lectra a, ces trois dernières années, fortement accéléré ses investissements destinés d'une part à concevoir et développer de nouvelles lignes de produits, d'autre part à compléter ses solutions de découpe et ses logiciels existants. L'entreprise s'appuie notamment sur quatre technologies clés : le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet industriel des objets et le cloud. Les premières offres de Lectra pour l'Industrie 4.0 ont été lancées dans quelques pays pilotes dès 2018 et seront progressivement déployées dans le monde entier courant 2019.

Le Comité Exécutif de Lectra était jusqu'à présent composé de Daniel Harari, Céline Choussy, Edouard Macquin, Jérôme Viala et Véronique Zoccoletto. Afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie, le groupe a décidé de revoir l'organisation de ses filiales, de recentrer ses efforts autour de la réussite de ses clients et d'étendre son Comité Exécutif, qui reste sous la présidence de Daniel Harari, Président-Directeur Général.

Jérôme Viala, Directeur Général Adjoint, assure désormais la vice-présidence du Comité Exécutif, avec des responsabilités renforcées sur les opérations des filiales, tout en conservant ses missions actuelles.

Les filiales de Lectra sont maintenant organisées en quatre grandes régions afin de mieux adapter la stratégie du groupe aux différents marchés de Lectra, d'accélérer le développement commercial et de renforcer les synergies au sein de chaque région : une région Amériques, dirigée par Edouard Macquin ; une région Asie-Pacifique, dirigée par Javier Garcia ; une région Europe du Nord et de l'Est, Moyen-Orient, dirigée par Holger Max-Lang ; et une région Europe du Sud et Afrique du Nord, dirigée par Fabio Canali. Fabio Canali, Javier Garcia et Holger Max-Lang rejoignent le Comité Exécutif.

Pour être encore plus près des besoins de ses clients et leur garantir une utilisation optimale de ses solutions, Lectra crée une direction du Customer Success, confiée à Laurence Jacquot, qui intègre le Comité Exécutif.

Maximilien Abadie, Directeur de la Stratégie, devient membre du Comité Exécutif avec pour mission d'accompagner la mise en oeuvre de la stratégie Lectra 4.0 auprès de toutes les équipes du groupe et de préparer la feuille de route stratégique 2020-2022.

Olivier du Chesnay, Directeur Financier, rejoint le Comité Exécutif avec pour objectif de renforcer les fondamentaux du modèle économique de Lectra.

Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication, aura pour mission principale d'assurer le lancement et le développement des nouvelles offres.

Véronique Zoccoletto, Directrice de la Transformation, aura pour priorité d'intensifier la digitalisation en cours de Lectra et l'utilisation des quatre technologies clés.

« Notre plan de développement est ambitieux, et nous devions mettre en place une organisation qui nous permette d'atteindre rapidement nos objectifs. La nouvelle dynamique régionale et la création d'une équipe dédiée au Customer Success renforceront encore notre intimité avec nos clients. Je travaille depuis de nombreuses années avec chacun des membres du nouveau Comité Exécutif, années pendant lesquelles j'ai pu apprécier leur passion pour Lectra et l'étendue de leurs talents. Nous disposons aujourd'hui d'une équipe de direction renforcée, forte et soudée en laquelle j'ai entièrement confiance pour faire franchir à Lectra une nouvelle étape décisive dans son développement », déclare Daniel Harari.

Les biographies détaillées des membres du Comité Exécutif sont disponibles sur lectra.com.

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol

E-mail : n.fournier-christol@lectra.com

Tél.: +33 (0)1 53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LECTRA via Globenewswire