LECTRA : Lectra s'associe à l'université américaine de Cincinnati pour former les designers automobiles de demain

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra s'associe à l'université américaine de Cincinnati pour former les designers automobiles de demain

La solution DesignConcept de Lectra va être intégrée au cursus novateur et renommé de l'École de Design Ullman

Paris, le 22 janvier 2019 - Lectra s'associe à l'Université de Cincinnati pour concevoir un nouveau module de formation interdisciplinaire consacré aux dernières tendances du design des intérieurs de voitures.

Dans le cadre de son programme de partenariats avec les professionnels de l'éducation, Lectra met à disposition de l'École de Design Myron E. Ullman, Jr. de la Faculté de Design, d'Architecture, d'Art et de Planification urbaine de l'Université de Cincinnati (UC DAAP), DesignConcept, sa solution innovante de prototypage virtuel et de développement produits. L'école forme ses étudiants au design de meubles, de vêtements, ou encore de moyens de transport. Ils apprendront désormais à concevoir des prototypes à l'aide des méthodologies digitales, incluant la modélisation 3D et le modélisme 2D.

Avec DesignConcept, les designers des industries automobile, maritime et aéronautique élaborent des prototypes virtuels et collaboratifs, et gagnent ainsi un temps précieux dans le développement des revêtements de sièges, tableaux de bord et volants.

L'École de Design Ullman a été classée en 2016 parmi les cinq meilleurs cursus universitaires de design industriel des États-Unis par la société de consulting et de recherche DesignIntelligence. Après avoir suivi ce cursus de cinq ans, associant cours théoriques et stages chez des constructeurs automobiles renommés, tels que General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Audi, Mercedes Benz et Tesla, ses étudiants disposent déjà d'une solide expérience professionnelle.

Le module intitulé « L'avenir des intérieurs de véhicules autonomes : matériaux et nouvelles configurations » sera proposé à un groupe interdisciplinaire d'étudiants de l'UC DAAP. Il s'agira de la première formation pratique de l'établissement reposant sur l'utilisation de DesignConcept. Les cours débuteront en septembre 2019 et seront ouverts aux futurs designers qui souhaitent notamment se spécialiser dans les industries du transport, de la mode ou de l'ameublement.

Lectra est partenaire de l'École de Design Ullman depuis 2001. L'entreprise s'engage depuis longtemps pour la formation des professionnels de la mode : plus de 900 écoles et universités du monde entier ont accès à ses logiciels et bénéficient de son expertise. Cet engagement s'étend désormais également aux futurs designers d'habitacles automobiles, qui évoluent dans un secteur en pleine mutation avec l'essor des voitures autonomes et connectées, de la mobilité partagée et du développement des véhicules électriques.

« Ce module illustre parfaitement notre volonté d'offrir aux étudiants une formation en phase avec l'industrie », explique le Dr. Gjoko Muratovski, professeur et directeur de l'École de Design Ullman. « Grâce à Lectra, nous allons disposer de capacités techniques exceptionnelles qui donneront les moyens à nos étudiants d'acquérir de nouvelles compétences ».

Pour Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication, Lectra, ce partenariat avec l'École de Design Ullman de l'UC DAAP vient enrichir les liens de l'entreprise avec l'industrie automobile, tout en initiant les étudiants à ses technologies de pointe. « Grâce à DesignConcept, nous impulsons une nouvelle dynamique à notre partenariat et permettons aux étudiants de bénéficier du laboratoire idéal où donner vie aux dernières tendances incontournables du design des intérieurs de voitures. Nous sommes vraiment très heureux de contribuer à la formation des designers de demain ».

À propos de l'UC DAAP

L'Université de Cincinnati (Ohio) a été fondée en 1819. Cette institution de recherche de premier plan abrite la Faculté de Design, d'Architecture, d'Art et de Planification urbaine (DAAP), réputée dans le monde entier, ainsi que l'École de Design Myron E. Ullman, Jr. Cette dernière propose trois grands programmes de formation, axés sur les arts graphiques, le design industriel et le stylisme. Toutefois, ces différentes disciplines se rejoignent souvent dans le cadre de projets variés, allant des technologies pour produits portables à l'avenir de la mobilité et des moyens de transport.

Pour plus d'informations, visitez www.daap.uc.edu

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

