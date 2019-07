LECTRA : Polipol adopte la salle de coupe 4.0 de Lectra pour produire à la demande

Polipol adopte la salle de coupe 4.0 de Lectra pour produire à la demande

Les deux entreprises partagent une même passion pour l’innovation et l'Industrie 4.0





Paris, le 4 juillet 2019 – Lectra et Polipol étendent leur collaboration, débutée il y a plus de 20 ans, à la découpe de tissu basée sur les principes de l’Industrie 4.0. Le fabricant de meubles rembourrés a décidé d’intégrer la salle de coupe 4.0 de Lectra pour la production à la demande, après avoir été un partenaire R&D majeur durant la phase de développement de la nouvelle offre, contribuant à ce que cette dernière réponde parfaitement aux besoins des industriels de l’ameublement.

La salle de coupe 4.0 pour la production à la demande se compose de la plateforme digitale de Lectra et de la solution de découpe monopli Virga®. Leur combinaison permet la mise en place d’un processus de production intelligent qui connecte chaque étape, du traitement des commandes à la découpe. Les technologies relevant de l’Industrie 4.0 aident à gérer la complexité de la production à la demande et à repousser les limites des salles de coupe.

Grâce à un flux de données digitales entre l’ERP de Polipol et sa salle de coupe, l’entreprise gagne en transparence et contrôle mieux l'ensemble du processus de production. Elle peut ainsi répondre aux exigences croissantes des consommateurs, qui veulent plus d'individualisation, des délais de livraison plus courts et des produits de qualité à des prix abordables. Polipol a pour objectif d’accroître son agilité, sa capacité de production et l’évolutivité de celle-ci, tout en améliorant sa rentabilité.

« Pour soutenir la croissance de Polipol, nous avons besoin d'une solide base d'innovation et de technologies de pointe. Lectra est l’un des partenaires clés pour notre salle de coupe Industrie 4.0, tournée vers l’avenir », déclare Gerd Hemmerling, Fondateur et Directeur Général de Polipol.

« Polipol et Lectra partagent la même vision de l'innovation : nous sommes engagés dans une démarche de pionniers de l'industrie. La mise en œuvre de la salle de coupe 4.0 pour la production à la demande chez Polipol est un projet phare de transformation digitale dans l'industrie du meuble rembourré, et une nouvelle étape dans le déploiement de notre stratégie Lectra 4.0 », déclare Daniel Harari, Président-Directeur Général, Lectra.

Ce projet, inspiré de l’Industrie 4.0, constitue une nouvelle étape après l’ouverture d'un centre de compétence dédié au cuir dans l'usine de Polipol à Wagrowiec, en Pologne. Cette usine, qui compte parmi les plus avancées au monde, dispose de huit Versalis® – la solution de découpe du cuir de dernière génération de Lectra – avec 14 stations de digitalisation, ce qui la place en tête de l'innovation sur le marché des meubles rembourrés.

Alors que l'industrie de l’ameublement est en pleine mutation, la stratégie Lectra 4.0 propose des solutions à la pointe de la technologie qui permettent aux fabricants de proposer à leurs clients des meubles livrés plus vite, plus économiques et plus personnalisés que jamais. Après le lancement, l'an dernier, de la salle de coupe 4.0 pour la production à la demande, Lectra a annoncé de nouvelles offres pour 2019 afin de poursuivre cette stratégie dans l'industrie du meuble rembourré.





A propos de Polipol

Basé en Allemagne, le groupe familial Polipol a été fondé à Lübbecke en 1990, puis a déplacé son siège à Diepenau en 2010. Avec plus de 6 000 collaborateurs, Polipol est l’un des leaders européens du marché des meubles rembourrés et ses activités s’étendent partout dans le monde. Dès ses débuts, le groupe a eu pour stratégie gagnante de développer des produits innovants sur son site allemand et de les faire fabriquer en Europe de l’Est.

Pour de plus amples informations, visitez www.polipol.com







A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com







® Versalis et Virga sont des marques déposées de Lectra.







