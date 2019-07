LECTRA : Premier semestre 2019 : Résultats inférieurs aux attentes de la société

.

Premier semestre 2019 : Résultats inférieurs aux attentes de la société

Chiffre d’affaires : € 137,2 millions (- 4 %)*

Résultat opérationnel : € 17,4 millions (- 8 %)*

Résultat net : € 12,6 millions (+ 3 %)

Cash-flow libre : € 12,5 millions

Trésorerie nette : € 104,0 millions

*Variations à données comparables

En millions d’euros 1er avril – 30 juin 1er janvier – 30 juin 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires 70,2 73,0 137,2 140,2 Variation à données comparables (en %)(1) -6% -4% Résultat opérationnel 9,5 9,8 17,4 17,0 Variation à données comparables (en %)(1) -11% -8% Marge opérationnelle (en % du CA) 13,6% 13,5% 12,7% 12,1% Résultat net 6,9 6,9 12,6 12,3 Variation à données réelles (en %) 0% +3% Cash-flow libre 2,7 5,0 12,5 7,5 Capitaux propres(2) 172,0 170,4 Trésorerie nette(2) 104,0 102,2

Données comparables : chiffres 2019 traduits aux cours de change 2018 Aux 30 juin 2019 et 31 décembre 2018

Paris, le 29 juillet 2019. Le Conseil d’Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier semestre 2019, après examen limité par les Commissaires aux comptes.

(Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables).

Deuxième trimestre 2019 : Forte baisse des commandes de nouveaux systèmes

Ce deuxième trimestre a été marqué par le renforcement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine d’une part, les États-Unis et le Mexique d’autre part, auquel s’ajoutent les craintes d’un ralentissement de la croissance. Cette situation a incité un nombre de plus en plus important d’entreprises à la prudence, sur l’ensemble des secteurs d’activité de Lectra, avec pour effet de réduire ou retarder leurs décisions d’investissements.

Dans ce contexte, les commandes de nouveaux systèmes (€ 26,5 millions) diminuent de 22 % par rapport au deuxième trimestre 2018. À données réelles, elles reculent de 21 %.

Le chiffre d’affaires (€ 70,2 millions) recule de 6 % (- 4 % à données réelles).

Le résultat opérationnel s’élève à € 9,5 millions, en diminution de 11 % (- 3 % à données réelles) et la marge opérationnelle (13,6 %) recule de 0,8 point (elle augmente de 0,1 point à données réelles).

Le résultat net (€ 6,9 millions) est stable à données réelles par rapport au deuxième trimestre 2018.

Premier semestre 2019

Impact positif de l’évolution des devises

Avec une parité moyenne de $ 1,13 / € 1 au premier semestre, le dollar s’est inscrit en hausse de 7 % par rapport au premier semestre 2018 ($ 1,21 / € 1). Le yuan, de son côté, s’est apprécié de 1 % par rapport à l’euro.

L’évolution des devises a eu pour effet mécanique d’augmenter de € 2,9 millions (+ 2 %) le chiffre d’affaires et de € 1,8 million (+ 12 %) le résultat opérationnel dans les chiffres exprimés à données réelles par rapport à ceux établis à données comparables.

Commandes de nouveaux systèmes plus faibles qu’anticipé

Dans un environnement macroéconomique dégradé, les commandes de nouveaux systèmes (€ 53,9 millions) reculent de 15 % par rapport au premier semestre 2018 : les nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM sont stables, les équipements et leurs logiciels reculent de 18 %, et la formation et le conseil de 12 %. Les commandes sous forme d’abonnement, en particulier des nouvelles offres en mode Software as a Services (SaaS), représentent 18 % du montant des commandes de logiciels du semestre. Leur valeur annuelle s’élève à € 0,7 million (€ 0,5 million au premier semestre 2018).

Recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel

Le chiffre d’affaires (€ 137,2 millions) recule de 4 % (- 2 % à données réelles).

Le chiffre d’affaires des licences de logiciels, des équipements et des services non récurrents (€ 53,5 millions) diminue de 16 %, le chiffre d’affaires récurrent (€ 83,7 millions) augmente de 5 %.

Le résultat opérationnel (€ 17,4 millions) recule de 8 % (il augmente de 2 % à données réelles).

La marge opérationnelle (12,7 %) diminue de 0,5 point (elle progresse de 0,6 point à données réelles).

Le résultat net (€ 12,6 millions) augmente de 3 % à données réelles.

Cash-flow libre en forte progression – un bilan particulièrement solide

Le cash-flow libre atteint € 12,5 millions (€ 7,5 millions au premier semestre 2018).

Les capitaux propres s’établissent à € 172,0 millions.

La trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent € 104,0 millions, après le paiement du dividende de € 12,8 millions.

Acquisition de la société belge Retviews

La société a annoncé le 15 juillet l’acquisition de la société belge Retviews (cf. communiqué du même jour).

Perspectives 2019 revues en baisse

Dans son rapport financier du 12 février 2019 et son rapport d’activité 2018, auxquels il convient de se référer, la société a développé sa vision de long terme et ses perspectives pour 2019.

Lectra a abordé 2019 avec des fondamentaux opérationnels et une structure financière particulièrement solides, une nouvelle organisation de ses filiales et un Comité Exécutif renforcé. Elle a fortement enrichi son offre de produits et de services en 2018, avec de nouvelles solutions innovantes permettant à ses clients de mettre en œuvre les principes de l’Industrie 4.0. Déployées de manière progressive, elles seront disponibles dans le monde entier avant fin 2019.

La société s’est fixé, en début d’année, pour objectifs de réaliser en 2019 une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 7 % à données comparables, avec un résultat opérationnel courant en diminution de 4 % dans l’hypothèse basse de croissance du chiffre d’affaires et en progression de 4 % dans l’hypothèse haute.

Le retard du premier semestre sur les commandes de nouveaux systèmes, par rapport aux attentes de la société, ne lui permettra pas de réaliser ses objectifs en 2019, d'autant que cette faiblesse des commandes pourrait perdurer. Dans ce contexte, la société anticipe désormais une baisse de 1 % à 5 % du chiffre d’affaires et de 4 % à 14 % du résultat opérationnel courant, à données comparables.

À la date du présent rapport, la visibilité demeure très faible. Toutefois, une amélioration du climat des affaires, notamment grâce à des accords dans les contentieux commerciaux entre les États-Unis et la Chine d’une part, les États-Unis et le Mexique d’autre part, pourrait se traduire par une reprise des investissements des clients de la société.

Confortée par la solidité de son modèle économique et l’adéquation de sa feuille de route aux exigences de l’Industrie 4.0, la société reste confiante sur ses perspectives à moyen terme.

Le rapport financier et le rapport d’activité 2018 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration et les états financiers du premier semestre 2019 sont disponibles sur lectra.com.

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext-Paris (LSS).

Lectra – World Headquarters et siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France

Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – Fax +33 (0)1 53 64 43 00 – lectra.com

Société anonyme au capital de € 31 885 155 • RCS Paris B 300 702 305

