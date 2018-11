LECTRA : iSi Automotive décuple sa capacité de production avec Lectra

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

iSi Automotive décuple sa capacité de production avec Lectra

Le fabricant d'airbags autrichien déploie la solution FocusQuantum® FT6K dans son usine thaïlandaise pour mieux répondre à la demande mondiale



Paris, le 20 novembre 2018 - Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, accompagne la croissance d'iSi Automotive grâce à sa solution ultra-performante FocusQuantum® FT6K.

Résolument tourné vers l'innovation, le groupe iSi Automotive développe des systèmes d'airbags modulaires, des technologies brevetées de gonflage d'airbags et d'autres équipements de sécurité novateurs pour les véhicules. Basé en Autriche, il a su conquérir des clients dans le monde entier et fabrique des airbags répondant aux normes de sécurité internationales les plus strictes dans deux importants sites de production situés en Thaïlande et au Mexique. Ce secteur est aujourd'hui en pleine croissance grâce aux nouvelles applications qui apparaissent dans le monde entier et aux airbags devenus obligatoires dans les marchés émergents. Pour faire face à la hausse de la demande mondiale, le groupe devait donc accroître sa capacité de production.

iSi Automotive fait confiance à Lectra depuis 2011 et utilise déjà deux solutions de découpe Focus Airbag dans son usine située à l'est de la Thaïlande, dans la province de Chonburi. Afin de moderniser sa salle de coupe, le groupe était à la recherche d'une solution permettant d'accroître sa productivité.

Des tests ont été effectués à l'International Advanced Technology Center (IATC) de Bordeaux-Cestas et le choix d'iSi Automotive s'est porté sur la solution FocusQuantum FT6K de Lectra pour les airbags découpés prêts à coudre. Cette dernière a démontré tout son potentiel en termes d'amélioration du processus de fabrication et de gains de productivité. Les tests ont également mis en évidence d'importantes économies de matière, grâce à un placement automatique optimisé et une découpe bord à bord extrêmement précise. Avec un coût total de possession réduit en comparaison aux Focus Airbag déjà présents dans ses usines, la solution FocusQuantum FT6K, nouvelle génération de Lectra, a fini de convaincre iSi Automotive.

L'Asie du Sud-Est est devenue, au cours des dernières années, un haut lieu de la fabrication de textiles pour airbags. Grâce à l'acquisition de cette solution, le site thaïlandais d'iSi Automotive est désormais équipé pour faire face à la demande. Le client bénéficiera d'un soutien technique et commercial particulièrement efficace, basé sur le réseau d'experts mondial et l'équipe locale de Lectra.

« Nous avions déjà travaillé avec Lectra, il nous a semblé naturel de refaire appel à elle pour mettre en oeuvre sa dernière technologie en date pour les airbags tissés à plat », explique Dietmar Schaefer, président-directeur général, iSi Automotive. Notre FocusQuantum FT6K étant déployé, nous sommes désormais certains de pouvoir répondre à tous nos futurs besoins ».

« Nous avons noué une relation à long terme avec iSi Automotive, qui repose sur une vision commune de l'excellence », explique Javier Garcia, directeur commercial automobile, Lectra. « Notre équipe de consultants et d'experts métier basée en Asie du Sud-Est nous permet de répondre aux exigences strictes de qualité et de performances du groupe en Thaïlande et soutenir la forte hausse de sa production dans la région ».



® FocusQuantum est une marque déposée de Lectra.

À propos d'iSi Automotive

Fondé en 1995, le groupe iSi Automotive fabrique des équipements novateurs de sécurité passive pour l'industrie automobile, à l'aide de technologies automatisées assurant une grande traçabilité. La demande de générateurs de gaz froid pour les systèmes d'airbags lui a permis de se développer rapidement. iSi Automotive est aujourd'hui un groupe en plein essor à l'échelle internationale, détenu par iSi Automotive Holding.



Pour en savoir plus, visitez www.isi.com

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol

E-mail : n.fournier-christol@lectra.com

Tél.: +33 (0)1 53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40





