LECTRA : revenus 2019 en ligne avec les objectifs révisés

Lectra a publié un résultat net 2019 en hausse de 2% à 29,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 3% à 280 millions (en ligne avec les objectifs révisés le 29 juillet dernier). Le leader mondial des solutions technologiques intégrées pour les entreprises utilisatrices de cuir ou textile précise disposer d'une trésorerie nette de 120,6 millions d'euros au 31 décembre 2019 et qu'il maintient sa proposition de dividende de 0,40 euro par action à l'assemblée générale du 30 avril 2020.La société ajoute qu'elle aborde l'année 2020 avec des fondamentaux opérationnels et une structure financière particulièrement solides ainsi qu'une offre de produits et de services enrichie, maintenant disponible dans le monde entier. Elle précise que les nouveaux produits lancés en 2018 et 2019 et ceux qui le seront au cours des prochaines années devraient apporter une contribution de plus en plus forte à cette croissance.