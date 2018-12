Lectra : L’offre ‘Fashion On Demand’ de Lectra révolutionne la personnalisation pour l’industrie de la mode

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'offre 'Fashion On Demand' de Lectra révolutionne la personnalisation pour l'industrie de la mode

Lectra bouleverse le marché avec une solution inédite permettant de produire des vêtements personnalisés au rythme du prêt-à-porter

Paris, le 4 décembre 2018 - Lectra annonce le lancement de son offre 'Fashion On Demand'. Dans un marché où les attentes en termes de personnalisation prennent, chaque jour, plus d'importance, cette solution donne aux entreprises de mode les moyens de développer de nouvelles opportunités de croissance. Cette offre révolutionnaire automatise l'ensemble du processus de personnalisation, du développement produit jusqu'à la découpe. L'offre 'Fashion On Demand by Lectra' s'appuyant sur les principes de l'industrie 4.0, est le fruit de quatre années de recherche et développement et d'une équipe rassemblant une centaine d'experts. La conception de la solution s'inscrit dans la feuille de route stratégique présentée par Lectra en 2017. Son lancement mondial se fera progressivement à compter de janvier 2019.

A l'ère de la révolution numérique, les consommateurs sont en demande de produits et d'expériences personnalisés. Ce modèle économique se révèle très avantageux pour les acteurs de la mode. La quantité de produits fabriqués correspondant exactement à la demande, de fait, les excédents de stocks et les démarques, souvent présents dans les modèles de fabrication standards, sont éliminés. Les entreprises optimisent leur trésorerie en ne lançant la fabrication des produits qu'au moment où les consommateurs ont réglé leur commande. Enfin, la personnalisation permet aux entreprises de mode de devancer leurs concurrents et de fidéliser leurs clients en proposant des produits uniques qui leur procurent un sentiment d'exclusivité.

Même si la production à la demande s'impose comme un modèle économique attractif et sans risques financiers majeurs, les entreprises du secteur souhaitant l'adopter font face à des barrières à l'entrée considérables. En effet, sans le savoir-faire et la technologie nécessaires, ces sociétés doivent s'appuyer sur leur infrastructure existante. Elles sont donc contraintes de développer, pour chaque produit, des flux de production indépendants souvent trop rigides pour la création et la fabrication de vêtements personnalisés. En conséquence, les délais de production et les coûts augmentent, les lignes de production sont désorganisées. Enfin, leurs délais de livraison s'en trouvant démultipliés, les entreprises prennent le risque de décevoir leurs clients fidèles qui ont payé plus cher pour un produit personnalisé.

'Fashion On Demand by Lectra' a pour objectif de changer la donne à l'échelle du marché de la mode. Forte de 45 années d'expérience auprès de distributeurs, fabricants et marques au rayonnement mondial, Lectra a développé cette offre unique pour éliminer les obstacles et aider les entreprises à répondre aux besoins spécifiques de leurs clients ultra connectés à la recherche de vêtements personnalisés. 'Fashion On Demand by Lectra' se décline en deux packages : le sur-mesure et la customisation. Cette solution intégrée et clé en main automatise la production à la demande, de la réception des commandes à la salle de coupe en passant par les phases de développement produit. Les entreprises peuvent définir les critères et niveaux de personnalisation pour chaque article (tels que des ajustements de patrons pour le sur-mesure et des changements des caractéristiques du produit pour la customisation), puis lancer la production, sans incidence sur leurs flux de production existants.

« La personnalisation, ou plus exactement la production à la demande, va toucher l'ensemble de l'industrie de la mode. De ce fait, et en tant que pionnier de l'Industrie 4.0, Lectra se doit de mener ce changement de paradigme. Guidés par les intérêts de nos clients, nous nous sommes associés à des spécialistes de la personnalisation pour développer cette offre résolument innovante. 'Fashion On Demand by Lectra' accomplit ce qui était jusqu'à présent impensable. Pour la première fois, les entreprises de mode peuvent créer et produire des vêtements personnalisés dans des conditions de performances identiques, si ce n'est supérieures, à celles du prêt-à-porter », explique Daniel Harari, président-directeur général, Lectra.

La nouvelle solution de Lectra rationnalise les opérations grâce à une vue à 360° de l'ensemble du cycle de production et optimise la gestion des demandes uniques et complexes, de la commande personnalisée jusqu'à la découpe. Gagnant en flexibilité avec la solution de Lectra, les entreprises de mode pourront, non seulement, développer leurs gammes de produits, mais également offrir davantage d'options pour chaque article. Qu'elles proposent des collections femme, homme ou enfant, elles pourront atteindre un public plus large et suivre les tendances sans interruption dans leur chaîne de production. Les acteurs de la mode gagneront ainsi un temps précieux, n'ayant plus à consolider ni à transmettre les informations d'une phase de production à l'autre. Les processus s'opèrent en continu et atteignent des temps de mise sur le marché équivalent au prêt-à-porter.

