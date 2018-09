Lectra : La dernière version de Lectra Fashion PLM 4.0 offre aux entreprises de mode le meilleur de la connectivité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La dernière version de Lectra Fashion PLM 4.0

offre aux entreprises de mode le meilleur de la connectivité

Cette nouvelle version place la collaboration et la digitalisation au cœur des processus spécifiques à l'industrie de la mode

Paris, le 11 septembre 2018 - Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce la sortie d'une nouvelle version de sa solution PLM, Lectra Fashion PLM 4.0. Grâce à de nouveaux outils et fonctionnalités, cette version apporte davantage de connectivité et de personnalisation. Ainsi les entreprises de mode pourront collaborer de manière plus intelligente et plus agile dans un environnement digital.

Forte de 45 ans d'expérience au service de ses clients, Lectra a bien décelé toute l'importance de la connectivité et de l'automatisation. Dans une nouvelle ère marquée par la digitalisation, elles joueront un rôle essentiel pour accompagner les entreprises de mode vers l'excellence opérationnelle. Cette nouvelle version de Lectra Fashion PLM 4.0 intègre Lectra Easy Connect, un ensemble de connecteurs préconfigurés favorisant l'échange de données avec d'autres systèmes, telles que des solutions ERP et CRM. Ces connecteurs garantissent ainsi l'intégrité des données, tout en offrant à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, internes comme externes, des échanges fluides et sans perte d'information. Lectra a également renforcé la connectivité du processus de design en améliorant l'intégration d'Adobe Illustrator grâce à un nouveau plug-in. En pratique, les designers bénéficieront maintenant d'un accès plus étendu aux données de la plateforme, et notamment aux fichiers bitmap et PDF ou aux photographies, sans quitter leurs environnements natifs. Intégrer de nouveaux designers devient alors un jeu d'enfant, puisqu'ils pourront désormais accéder à des données cohérentes, stockées sur la plateforme, tout en continuant à travailler avec leurs outils de création habituels.

Lectra a aussi amélioré l'expérience utilisateur en mettant véritablement l'accent sur la personnalisation. Grâce à Lectra Easy Configure, les utilisateurs gèrent et organisent leur travail selon leur profil et la structure de leur entreprise et de leurs données. Ces dernières deviennent accessibles 24h/24 et en toute simplicité. Pour les entreprises, cela se traduit par une plus grande agilité : les utilisateurs pourront analyser leurs données rapidement et à tout moment. Lectra Fashion PLM 4.0 simplifie également les tâches quotidiennes grâce à une interface optimisée intégrant de nouvelles fonctionnalités de recherche et de notification. Sans oublier l'affichage dynamique et personnalisable du portfolio, qui offre aux utilisateurs la possibilité de suivre et de gérer des collections à l'aide de contenus dynamiques. Ils pourront recevoir des alertes et des informations sur les styles et les matières, ou encore créer rapidement et facilement des listes de tâches jour après jour.

Enfin, les équipes de développement produits bénéficieront de fonctionnalités avancées en matière de gestion des dossiers techniques, afin de mieux contrôler les modifications, les extractions et les partages avec d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

«À l'ère du digital, Lectra Fashion PLM 4.0 s'est déjà imposé comme la solution PLM de référence pour les entreprises de mode. Nous avons conquis un nouveau territoire, et depuis son premier lancement nos clients sont au centre de toutes nos attentions. Nous avons privilégié la connectivité et la personnalisation, et rassemblé l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour répondre au mieux à leurs besoins. En retour, nos clients offrent aux consommateurs des produits à la hauteur de leurs attentes », se félicite Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication, Lectra. « C'est ce qui fait la force de ces technologies ».

