Lectra : renforcement du comité exécutif

16/01/2019 | 08:55

Lectra annonce un renforcement de son comité exécutif dont Jérôme Viala, directeur général adjoint, assure désormais la vice-présidence, avec des responsabilités renforcées sur les opérations des filiales, tout en conservant ses missions actuelles.



Les filiales sont maintenant organisées en quatre grandes régions Amériques (dirigée par Edouard Macquin), Asie-Pacifique (Javier Garcia), Europe du Nord et de l'Est et Moyen-Orient (Holger Max-Lang), et Europe du Sud et Afrique du Nord (Fabio Canali).



Lectra crée aussi une direction du customer success, confiée à Laurence Jacquot, qui intègre le comité exécutif, de même que le directeur de la stratégie Maximilien Abadie et le directeur financier Olivier du Chesnay.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.