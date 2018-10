Communiqué Contact : Nathalie Fournier-Christol e-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél : +33 (0)1 53 64 42 37 - Fax : +33 (0)1 53 64 43 40

Neuf premiers mois de 2018: Progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel

 Chiffre d'affaires : € 207,6 millions (+ 4 %)*

 Résultat opérationnel : € 28,3 millions (+ 11 %)*

 Résultat net : € 20,1 millions (stable)

 Cash-flow libre : € 8,8 millions

 Trésorerie nette : € 89,1 millions

*Variations à données comparables

En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires 67,4 67,2 207,6 205,7 Variation à données comparables (en %)(1) +1% +4% Résultat opérationnel 11,3 10,6 28,3 29,1 Variation à données comparables (en %)(1) +7% +11% Marge opérationnelle (en % du CA) 16,7% 15,8% 13,6% 14,1% Résultat net 7,8 7,3 20,1 20,1 Variation à données réelles (en %) +7% 0% Cash-flow libre 1,3 2,9 8,8 19,2 Capitaux propres(2) 161,4 151,2 Trésorerie nette(2) 89,1 98,1 1er juillet - 30 septembre

1er janvier - 30 septembre

(1) Données comparables : chiffres 2018 traduits aux cours de change 2017

(2) Aux 30 septembre 2018 et 31 décembre 2017

Paris, le 30 octobre 2018. Le Conseil d'Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de

Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de

2018. Ces comptes n'ont pas fait l'objet d'un examen par les Commissaires aux comptes.

(Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables).

Troisième trimestre 2018 : Légère croissance des commandes de nouveaux systèmes

Les commandes de nouveaux systèmes (€ 27,6 millions) progressent de 4 % par rapport au troisième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires (€ 67,4 millions) augmente de 1 %.

Le résultat opérationnel s'établit à € 11,3 millions, en hausse de 7 % (+ 6 % à données réelles) et la marge opérationnelle (16,7 %) augmente de 0,9 point.

Le résultat net atteint € 7,8 millions, en croissance de € 0,5 million (+ 7 %) à données réelles.

Neuf premiers mois de 2018

Les neuf premiers mois de l'année ont été marqués par un attentisme des entreprises sur tous les secteurs d'activité de Lectra, notamment l'automobile, suite aux mesures protectionnistes annoncées par les États-Unis, puis par la Chine et l'Europe. Par ailleurs, l'économie des pays émergents ayant subi

une forte baisse de leurs devises a été perturbée, ce qui a conduit certains clients à geler leurs investissements.

Impact négatif de la hausse de l'euro

La hausse de l'euro, par rapport à la grande majorité des devises, a eu un impact mécanique négatif important sur les résultats des neuf premiers mois. Elle se traduit par une diminution de € 7,3 millions (- 3 %) du chiffre d'affaires et de € 3,9 millions (- 12 %) du résultat opérationnel, dans les chiffres exprimés à données réelles, par rapport à ceux établis à données comparables.

Forte progression du résultat opérationnel, à données comparables

Les commandes de nouveaux systèmes (€ 89,2 millions) augmentent de 1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017 : les nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM reculent de 5 %, les équipements de CFAO et leurs logiciels augmentent de 3 %, la formation et le conseil diminuent de 2 %.

Le chiffre d'affaires s'élève à € 207,6 millions, en croissance de 4 % (+ 1 % à données réelles).

Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (€ 89,7 millions) croît de 2 %, le chiffre d'affaires récurrent

(€ 117,9 millions) de 6 %.

Le résultat opérationnel (€ 28,3 millions) augmente de 11 % ; il diminue de 3 % à données réelles.

La marge opérationnelle (13,6 %) progresse de 0,9 point (elle baisse de 0,5 point à données réelles).

Le résultat net (€ 20,1 millions) est stable à données réelles.

Le cash-flow libre s'élève à € 8,8 millions (€ 19,2 millions pour les neuf premiers mois de 2017).

Une entreprise sans dette, un bilan particulièrement solide

Les capitaux propres s'établissent à € 161,4 millions.

La trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent € 89,1 millions, après le décaissement de € 7,1 millions au titre de l'acquisition de la société Kubix Lab et le versement de € 12,0 millions de dividendes au titre de l'exercice 2017.

Perspectives 2018 : confirmation de l'objectif de croissance du résultat opérationnel

Dans son rapport financier du 12 février 2018 et son rapport d'activité 2017, auxquels il convient de se référer, la société a développé sa vision de long terme et ses perspectives pour 2018.

Lectra a abordé 2018 avec des fondamentaux opérationnels plus solides que jamais et une structure financière à nouveau renforcée.

La société s'est fixé, pour 2018, un objectif de croissance du chiffre d'affaires de 6 % à 10 % et du

résultat opérationnel courant de 7 % à 15 %, à données comparables. Elle a ensuite indiqué, le 25 juillet, que si la croissance du chiffre d'affaires pourrait être légèrement inférieure, celle du résultat opérationnel

se trouvait confortée par les résultats du premier semestre.

Les résultats des neuf premiers mois de l'exercice sont en ligne avec cette anticipation.

La principale incertitude continue de porter sur le niveau des commandes et le chiffre d'affaires des

nouveaux systèmes, dans un environnement macroéconomique, géopolitique et monétaire dont les aléas pèsent sur les décisions d'investissement des entreprises.

L'impact des parités de change sur les comparaisons entre les résultats de 2018 et de 2017 serait négligeable au quatrième trimestre, si elles se maintenaient aux alentours des cours du 30 septembre 2018.

Confortée par la solidité de son modèle économique et l'adéquation de sa nouvelle feuille de route aux exigences de l'Industrie 4.0, la société reste confiante sur ses perspectives de croissance à moyen terme.

Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 seront publiés le 12 février 2019.

Le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers des neuf premiers mois de 2018 sont disponibles sur lectra.com.

