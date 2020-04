Premier trimestre 2020 : chiffre d'affaires et résultats impactés par la crise du COVID-19

En parallèle, le Groupe a maintenu la continuité de l'ensemble de ses activités. Il a en particulier poursuivi la fabrication des équipements ainsi que des consommables et pièces détachées et a continué de les livrer dans le monde entier. Le service après-vente de ses solutions a également été assuré auprès de ses clients restant en activité.

Dès le début de la crise, le Groupe a pris les mesures d'hygiène et de distanciation nécessaires pour préserver la santé de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses autres parties prenantes. Un dispositif de télétravail a été immédiatement mis en place pour tous les collaborateurs dont la présence sur site n'est pas requise, en France comme dans les pays dont le gouvernement recommande ou impose ce principe.

Recul du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel

Dans ce contexte particulier et inédit, le chiffre d'affaires (63,5 millions d'euros) diminue de 6 % par rapport au premier trimestre 2019. À données réelles, il recule de 5 %.

Commandes et chiffre d'affaires des licences perpétuelles de logiciels, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (19,3 millions d'euros) diminuent de 28 %. Le ralentissement des commandes a été particulièrement sensible au mois de mars. Les commandes de licences perpétuelles de logiciel (2,7 millions d'euros), d'équipements et de leurs logiciels (13,5 millions d'euros), et de formation et de conseil (2,6 millions d'euros) reculent de respectivement 26 %, 30 % et 21 %.

Le chiffre d'affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents (22,0 millions d'euros) baisse de 15 % (- 14 % à données réelles).

Commandes de logiciels sous forme d'abonnements - Chiffre d'affaires des contrats récurrents, consommables et pièces

La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s'élève à 0,6 million d'euros, en progression de 52 % par rapport au premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires des contrats récurrents (25,0 millions d'euros), un des piliers du modèle économique du Groupe qui représente un facteur de protection et permettra d'atténuer les conséquences de la crise du COVID-19 sur son chiffre d'affaires et ses résultats, progresse de 5 %.

Le chiffre d'affaires des consommables et pièces (16,5 millions d'euros), qui subit la baisse d'activité des clients du Groupe, diminue de 7 %.

Résultat opérationnel et résultat net

Le résultat opérationnel (5,1 millions d'euros) recule de 39 % (- 35 % à données réelles).

La marge opérationnelle (8,0 %) est en retrait de 4,2 points à données comparables (- 3,8 points à données réelles).

Le résultat net (3,4 millions d'euros) diminue de 41 % à données réelles.

Cash-flow libre positif - un bilan particulièrement solide

Le cash-flow libre s'établit à 3,7 millions d'euros (9,8 millions d'euros au premier trimestre 2019). Les capitaux propres s'élèvent à 186,9 millions d'euros.

La trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent 124,0 millions d'euros.

Évolution prévisible de l'activité - Perspectives 2020

Dans son rapport financier 2019, publié le 11 février 2020, Lectra avait développé sa vision de long terme et sa nouvelle feuille de route pour la période 2020-2022.

Le Groupe évoquait déjà les incertitudes liées à l'épidémie de COVID-19, dont l'impact ne se faisait alors sentir qu'en Chine, et avait décidé de ne pas formuler de perspectives chiffrées pour 2020, dans l'attente d'une meilleure visibilité.

Depuis, la crise sanitaire s'est transformée en pandémie, provoquant un ralentissement majeur et rapide de l'activité économique mondiale.

Si la plupart des objectifs de la feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d'actualité, en particulier l'accélération vers l'Industrie 4.0, les objectifs de croissance au terme de cette période devront nécessairement tenir compte des conséquences de la crise du COVID-19.

