18/01/2019 | 10:32

Dans une note sectorielle consacrée aux biens d'équipements, Credit suisse a notamment confirmé son conseil neutre sur l'action Legrand. L'objectif de cours de cours est raboté de 71 à 57 euros (- 20% environ), mais présage toujours d'un potentiel de hausse de l'ordre de 12%.



Les analystes ont revu leurs scénarios macroéconomiques pour les différentes composantes du secteur : en 2019, Credit suisse anticipe une évolution des différents marchés allant de - 2 à + 1%, avant de + 2 et + 3% en 2020, soit des projections inférieures aux précédentes. Les prévisions bénéficiaires s'en trouvent mécaniquement pénalisées.



Credit suisse s'attend globalement à ce que les différentes entreprises du secteur se montrent 'nettement plus prudentes' quant à leurs perspectives à l'occasion des comptes annuels qui seront bientôt présentés.



Les valeurs préférées des analystes, conseillées à l'achat ('surperformance') : Sandvik, Assa Abloy, Alfa Laval, Konecranes, Electrolux et Prysmian.





