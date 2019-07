Legrand : Oddo confirme son opinion après les résultats

30/07/2019 | 10:05

Legrand a annoncé un résultat net part du groupe en progression de 6,5% à 415,3 millions d'euros au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 3.226,8 millions d'euros.



Suite à cette publication, Oddo reste à Neutre avec un objectif de 59 E.



Oddo estime que la croissance organique est faible à 1,5%, ce que les analystes jugent décevant (2,9% au 1er trimestre). ' La croissance a été pénalisée par la division Rest of the World (-1.4%) du fait d'effets de base difficiles (Turquie et Inde) et d'un fort recul de l'activité au M-O. La marge EBIT ajustée est meilleure qu'attendu à 21.3% (consensus à 20.8%, Oddo BHF à 21.1%) ' indique le bureau d'analyses.



La direction a confirmé ses objectifs 2019 (sans surprise). Le groupe vise une progression organique de ses ventes entre 0% et +4% en 2019 et de marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires.



' Nous pensons que le consensus devrait laisser ses estimations globalement inchangées ' indique Oddo.



