Legrand : Oddo fait un point après les chiffres de la FFD

11/09/2019 | 10:57

La Fédération française du bâtiment (FFB) a révisé en hausse sa prévision d'activité du bâtiment à +1,3% en 2019 contre -0,5% anticipé en décembre dernier. Le logement neuf voit ses prévisions ajustées à +0,2% (contre -4,5%) et le non résidentiel est désormais anticipé à 6,4% contre 3% auparavant.



' En résidentiel, si la production est encore dynamique, il n'en est pas de même des mises en chantier (reflet de la production future) qui affichaient un recul de 4.6% à fin juillet et laissent donc augurer, selon nous, d'une année 2020 plus difficile ' indique Oddo.



La FFB estime que les chiffres du ministère (mises en chantier en recul de 2,1% à fin juillet) sont sous-estimés. ' Si nous prenons l'exemple de Legrand (dont l'exposition au non résidentiel est prépondérante), force est de constater que la performance récente de l'activité tendrait à valider les chiffres du Ministère, avec une croissance organique en France de -2.2% sur les 4 dernières années et à zéro au S1 2019 ' explique Oddo.



' Dans le secteur des biens d'équipements, la valeur la plus impactée en construction non résidentielle est Legrand. A ce stade, nous jugeons que les perspectives en France sont plutôt un élément négatif pour 2020, du fait des mises en chantier orientées à la baisse, tant en résidentiel qu'en non résidentiel ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 59 E.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.