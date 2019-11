CORR : Legrand confirme ses objectifs 2019 après une hausse de 10% du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Correction: bien lire dans le titre que la hausse de 10% du chiffre d'affaires est sur 9 mois et non pour le troisième trimestre comme indiqué par erreur précédemment)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2019, après avoir enregistré une hausse de ses résultats et de son flux de trésorerie au cours des neuf premiers mois de l'année.

Sur neuf mois, le bénéfice net du groupe s'est inscrit à 625 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport à la période correspondante de 2018.

Le résultat opérationnel ajusté a cru de 10%, à 998,5 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 10,2%, à 4,89 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,4% contre 20,5% un an plus tôt. A périmètre constant, la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 20,8% sur les neuf premiers mois de 2019.

A taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires est ressortie à 2,3%, dont 2,6% dans les pays matures et 1,5% dans les nouvelles économies, a précisé Legrand.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 757 millions d'euros, en amélioration de 12,3% sur un an. A ce niveau, il représente 15,5% des ventes, contre 15,2% un an plus tôt.

Le groupe a une nouvelle fois confirmé les objectifs fournis en février dernier d'une progression organique de ses ventes comprise entre 0% et 4% cette année et d'une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (soit à périmètre 2018) comprise entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires.

"Legrand poursuivra par ailleurs sa stratégie d'acquisitions, créatrice de valeur", a rappelé le groupe.

Le groupe a annoncé jeudi deux nouvelles acquisitions. Basé aux Etats-Unis, Connectrac est un spécialiste américain de la distribution de puissance et de données au sol pour la construction neuve et la rénovation des bâtiments tertiaires. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions de dollar. En Chine, Legrand a acquis Jobo Smartech, un spécialiste des solutions connectées de contrôle pour chambres d'hôtels, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 10 millions d'euros.

"Sur la base des acquisitions réalisées en 2018 et en 2019, et de leurs dates probables de consolidation, l'effet sur l'année pleine 2019 de l'accroissement du périmètre de consolidation devrait ainsi s'élever à environ +5% sur le chiffre d'affaires et être d'environ -0,4 point sur la marge opérationnelle ajustée", a indiqué Legrand.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE LEGRAND:

https://www.legrandgroup.com/fr/espace-presse/news-et-communiques

Agefi-Dow Jones The financial newswire