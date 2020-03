Covid-19 : Legrand suspend ses objectifs 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a annoncé jeudi la suspension de ses objectifs 2020 en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus.

"Legrand annonce ce jour suspendre les objectifs 2020 publiés le 13 février dernier qui s'entendaient, comme annoncé, hors changement majeur de l'environnement économique éventuellement lié à l'évolution de la situation sanitaire mondiale", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Legrand avait annoncé en février tabler sur une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et +3%, et sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 19,6% et 20,4%. Le groupe comptait également poursuivre sa stratégie d'acquisitions avec un objectif de croissance externe d'au moins 4%, sous réserve de la réalisation des opportunités en cours de discussion.

"Fort d'un bilan solide, doté d'une capacité d'adaptation éprouvée, et grâce à la mobilisation sans faille d'équipes expérimentées et totalement engagées, le groupe déploie d'ores et déjà l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de son modèle de développement rentable et durable", a déclaré Benoît Coquart, le directeur général de Legrand, cité dans un communiqué.

