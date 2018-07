LEGRAND : Jefferies maintient une opinion négative

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu son opinion Sousperformance et son objectif de cours de 55 euros sur Legrand après la publication de ses résultats semestriels. L'analyste craint que le groupe ait de plus en plus de mal à répercuter la hausse de ses coûts dans ses prix de vente et souligne que le maintien des objectifs annuels implique un ralentissement de son activité au second semestre. De plus, la situation en France reste décevante et Legrand a bénéficié d'éléments exceptionnels en Italie et dans le reste de l'Europe au premier semestre, qui ne se reproduiront pas au second.