LEGRAND : achète Focal Point aux USA

Legrand annonce dans un communiqué avoir effectuer l'achat de la société Focal Point. Le groupe industriel français renforce ainsi ses positions dans l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments commerciaux aux Etats-Unis.Focal Point est un acteur américains de l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, écoles et universités, bureaux, etc.), proposant des offres sur mesure, notamment destinées à la rénovation. Il dispose d'une solide notoriété, portée par l'innovation, le service à ses clients et un large réseau de lighting agents partenaires.Basée à Chicago (état de l'Illinois), Focal Point emploie plus de 750 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions de dollars, principalement aux Etats-Unis.Après les acquisitions de Pinnacle Architectural Lighting en 2016, d'OCL et de Finelite en 2017, puis de Kenall en 2018, ce rachat permet à Legrand de renforcer son leadership aux Etats-Unis dans le contrôle et les solutions d'éclairage, avec ses offres pour l'éclairage architectural prescrit et pour applications critiques dans les bâtiments commerciaux, ses systèmes de gestion d'éclairage à forte efficacité énergétique ou encore ses solutions innovantes connectées.