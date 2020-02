LEGRAND progresse après la publication d'un résultat net 2019 en hausse de 8,2%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un marché déprimé, Legrand (+4,01% à 76,24 euros) signe la plus forte hausse du CAC 40 (-0,81%). Les investisseurs applaudissent la publication des résultats 2019. Le bénéfice net part du groupe annuel progresse de 8,2% à 834,8 millions d'euros. Le spécialiste des infrastructures électriques s'appuie notamment sur une croissance solide de ses ventes en Europe au quatrième trimestre (+5,1% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse de 3,4% en croissance organique. Les revenus annuels sont en hausse de 10,4% à 6,622 milliards d'euros.Si le marché salue ses résultats, les courtiers ne sont pas forcément du même avis. UBS reste à Neutre sur Legrand avec un objectif de cours inchangé de 70 euros. Bien que la croissance organique du chiffre d'affaires du quatrième trimestre (3,4%) soit 210 points de base au dessus du consensus, le courtier regrette que la marge opérationnelle ajustée (18,9%) ait manqué le consensus de 50 points de base. L'analyste ajoute que le spécialiste du bâtiment a pour objectifs une évolution organique de ses ventes en 2020 comprise entre -1% et +3% alors que le consensus table sur 2,3%.Legrand proposera un dividende de 1,42 euros par action, contre 1,34 euro au titre de 2018.Le groupe a acquis trois sociétés en 2019 : Universal Electric Corporation, un leader des busways pour datacenters ; Jobo Smartech, société chinoise des solutions connectées de contrôle pour chambres d'hôtels (éclairage, température ambiante, etc.) ; et Connectrac, un spécialiste américain de la distribution de puissance et de données au sol.Une stratégie que Legrand entend poursuivre sur l'exercice 2020 pour que l'effet d'accroissement total du périmètre de consolidation sur le chiffre d'affaires atteigne au moins +4%.