LEGRAND : résultats des neuf premiers mois en hausse, objectifs 2019 confirmés

Legrand perd 1,75% à 69,99 euros en dépit de résultats en progression sur les neuf premiers mois de l'année. Ainsi, le spécialiste de l’équipement électrique a dégagé sur la période un résultat net en hausse de 8,8% à 625 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 998,5 millions, soit une hausse de 10%. La marge opérationnelle ajustée est ressortie à 20,4% du chiffre d’affaires. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 10,2% à 4,8889 milliards. Quant à la croissance organique, elle est ressortie à 2,3%."Legrand poursuit activement sa stratégie d'innovation, lançant avec succès de nombreux nouveaux produits, en particulier dans les interfaces utilisateurs, la distribution d'énergie ou encore les infrastructures numériques", a commenté Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand.Par ailleurs, après l'acquisition de Universal Electric Corporation au deuxième trimestre, Legrand a annoncé les rachats de Connectrac, spécialiste américain innovant de la distribution de puissance et de données au sol, et de Jobo Smartech2, leader chinois des systèmes connectés de gestion des chambres d'hôtels.Dans ce contexte, Legrand a affiché sa confiance pour la suite de l'exercice 2019.Il a ainsi confirmé son objectif de progression organique de ses ventes comprise entre 0% et +4% et son objectif de marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) comprise entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires en 2019.Le groupe a également indiqué poursuivre sa stratégie d'acquisitions.