LEGRAND : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Legrand a annoncé la suspension de ses objectifs publiés le 13 février dernier en raison de la dégradation sanitaire et économique mondiale du fait de la propagation rapide du Covid-19 dans de nombreux pays. Le groupe souligne que ces perspectives s'entendaient " hors changement majeur de l'environnement économique éventuellement lié à l'évolution de la situation sanitaire mondiale ". Il ajoute travailler très activement à la protection de sa rentabilité et de son cash-flow libre." La situation actuelle, par son étendue géographique et les incertitudes qu'elle engendre, a un impact majeur sur l'évolution de l'économie mondiale. Fort d'un bilan solide, doté d'une capacité d'adaptation éprouvée, et grâce à la mobilisation sans faille d'équipes expérimentées et totalement engagées, le groupe déploie d'ores et déjà l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de son modèle de développement rentable et durable " a déclaré Benoît Coquart, son directeur général.