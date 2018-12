Legrand : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Legrand annonce les rachats de Kenall aux Etats-Unis et de Trical en Nouvelle-Zélande. Kenall est un spécialiste américain des solutions d’éclairage dédiées aux applications spécialisées et aux environnements non résidentiels. Le groupe emploie plus de 400 personnes et réalise des ventes annuelles d'environ 100 millions de dollars. Quant à Trical, il s'agit d'un acteur local de panneaux et armoires de distribution électrique et numérique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, qui emploie environ 35 personnes et réalise des ventes annuelles de près de 6 millions d'euros.