Legrand : Bilan semestriel juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

AGENDA FINANCIER :

Résultats des neuf premiers mois 2019 : 7 novembre 2019 Début de la « quiet period 1 » le 8 octobre 2019

Début de la « » le 8 octobre 2019 Résultats annuels 2019 : 13 février 2020 Début de la « quiet period 1 » le 14 janvier 2020

Début de la « » le 14 janvier 2020 Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2020

APROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l'Internet des Objets. Fruit de la stratégie d'innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l'utilisateur particulier ou professionnel. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes