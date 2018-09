Legrand : Communiqué de presse du 11 septembre 2018

CES 2018 |11.01.2018 Legrand, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, annonce l'intégration progressive de technologies d'intelligence artificielle au cœur de ses solutions connectées et leur compatibilité avec des solutions partenaires telles qu'Amazon Alexa, Google Assistant, Siri d'Apple et Cortana de Microsoft. > Lire la news

CES 2018 |10.01.2018 Après l'annonce du lancement de « Works with Legrand », son programme d'interopérabilité le jour de l'ouverture du CES 2018, Legrand, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, dévoile aujourd'hui plus de 20 partenariats avec des acteurs majeurs de l'innovation présents à Las Vegas.

Produits |09.01.2018 À l'occasion du CES 2018, Legrand, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, annonce le lancement de son programme d'interopérabilité « Works with Legrand ».

Finance |31.07.2018 07:30 Hausse à deux chiffres des principaux indicateurs Chiffre d'affaires : +11,8%

Résultat opérationnel ajusté : +14,4%

Résultat net part du Groupe : +23,3%

Cash flow libre normalisé : +25,3% Nombreuses initiatives d'innovation et de croissance

Objectifs 2018 pleinement confirmés…

RSE |03.07.2018 Les objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre fixés par Legrand pour limiter le réchauffement climatique à 2°C dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat ont été approuvés par l'initiative SBT

Groupe |27.06.2018 Legrand a été classé n°9 du premier baromètre de la positivité du CAC40 publié par Positive Economy Advocacy*. Cet indice de positivité des entreprises analyse la capacité des entreprises à placer l'altruisme et l'intérêt des générations futures au cœur de leurs priorités et s'attache à prendre en compte le long terme et ne mesure pas uniquement la performance de l'entreprise à un instant t. Il accorde une importance significative aux progrès déjà accomplis (évolution sur les 5 années précédentes) et à la capacité à se projeter dans l'avenir avec des objectifs d'amélioration concrets.

Finance |03.05.2018 07:30 Solide performance au premier trimestre 2018 Chiffre d'affaires : +9,6%, dont +3,9% de croissance organique

Résultat opérationnel ajusté : +11,9%

Résultat net part du Groupe : +17,7% Poursuite des initiatives de croissance

Objectifs 2018 confirmés...

Groupe |06.04.2018 16:14 Le document de référence de Legrand a été déposé le 6 avril 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le document de référence intègre notamment le rapport financier annuel, le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté au sein d'une section spécifique du rapport de gestion du Conseil d'administration en date du 20 mars 2018 à l'Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 mai 2018 (ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent) de même que les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes...

Groupe |27.03.2018 18:00 Le Conseil d'administration de Legrand, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, a arrêté au cours de sa réunion du 20 mars 2018 en vue de l'Assemblée Générale des actionnaires de 2018, les propositions de renouvellements de mandats d'administrateurs venant à échéance et de nominations d'administrateurs ainsi que les éléments relatifs à la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général.

Finance |26.02.2018 19:00 Legrand a lancé aujourd'hui une nouvelle émission obligataire pour un montant total de 400 millions d'euros à 8 ans. La date d'échéance est fixée au 6 mars 2026 et le coupon à 1,0% par an. Le bon déroulement de cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière. Après deux émissions obligataires réussies en 2017, pour un montant total de 1,4 milliard d'euros, Legrand poursuit ainsi ses opérations de refinancement à des conditions de taux très attractives tout en allongeant la maturité de sa dette.

Finance |08.02.2018 06:45 Réalisations 2017 Croissance à 2 chiffres des principaux indicateurs

Objectifs 2017 pleinement atteints

Renforcement des investissements d'avenir

Milestone : performance et potentiel pleinement confirmés Evolution de la gouvernance Au 8 février 2018

Dissociation pérenne des fonctions de Président et Directeur Général :

Gilles Schnepp Président du Conseil d'administration

Benoît Coquart Directeur Général Au 1er janvier 2019

Antoine Burel Directeur Général Adjoint en charge des Opérations

Franck Lemery Directeur financier...

RSE |03.07.2018 Les objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre fixés par Legrand pour limiter le réchauffement climatique à 2°C dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat ont été approuvés par l'initiative SBT