Legrand : Communiqué sur les conditions financières de la cessation des fonctions de Président du Conseil d'administration de M. Gilles Schnepp

Comme annoncé par communiqué en date du 28 février 2020, M. Gilles Schnepp, Président de Legrand (Paris:LR), a proposé au Conseil d’administration, qui l’a acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du Groupe à compter au 1er juillet 2020. Mme Angeles Garcia-Poveda (dont le mandat d’administrateur a été renouvelé à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires de Legrand du 27 mai 2020) deviendra Présidente du Conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Gilles Schnepp qui continuera d’occuper les fonctions d’administrateur.

Elle serait effective le 1er juillet 2020 et consisterait en la nomination à la Présidence du Conseil d’administration de Legrand d’Angeles Garcia-Poveda, administratrice indépendante depuis 2012.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 26 mai 2020, sur recommandation du Comité des rémunérations, a arrêté les conditions financières de la cessation des fonctions de M. Gilles Schnepp. Celles-ci ont été approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de Legrand du 27 mai 2020 (Septième résolution approuvée par 97,49 % pour et 2,51 % contre).

Rémunération fixe au titre de l’exercice 2020

La rémunération fixe de M. Gilles Schnepp au titre de l’exercice 2020 s’élèvera à 312.500 euros (soit 50% de la rémunération annuelle fixe prévue pour le Président du Conseil d’administration). Elle a été calculée prorata temporis du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, date de la cessation du mandat de Président du Conseil d’administration de M. Gilles Schnepp.

Autres éléments de rémunération

En tant que Président du Conseil d’administration, M. Gilles Schnepp ne bénéficie d’aucun autre élément de rémunération (ni rémunération variable annuelle, ni rémunération de long terme, ni « jetons de présence », ni rémunération exceptionnelle, ni aucun engagement visé par les dispositions de l’ancien article L. 225-42-1 du Code de commerce tel qu’indemnité de départ ou versement au titre d’une clause de non-concurrence).

M. Gilles Schnepp ne bénéficiera donc d’aucun versement à ce titre à la suite de la cessation de ses fonctions de Président du Conseil d’administration. En particulier, M. Gilles Schnepp ne percevra aucune indemnité de départ et aucun versement au titre d’une clause de non-concurrence.

Complément de retraite au titre du régime de retraite supplémentaire

M. Gilles Schnepp ne bénéficie d’aucun droit à un complément de retraite en relation avec ses fonctions de Président du Conseil d’administration.

Plans de rémunération en actions en cours

A la date de la cessation de ses fonctions (soit le 30 juin 2020), M. Gilles Schnepp ne sera titulaire d’aucun droit au titre de plans de stock-options ou de plans d’actions de performance, à l’exception du plan d’actions de performance 2017 attribué avant la dissociation des fonctions de président et directeur général.

Le nombre d’actions de performance dont bénéficie initialement M. Gilles Schnepp, dans le cadre du plan 2017, s’élevait à 12 503.

Le plan 2017 prévoit une période d’acquisition de 4 années soit jusqu’au 17 juin 2021. Il est assorti de conditions de performance et d’une condition de présence, cette dernière condition pouvant être levée par le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration, compte tenu de la contribution de M. Gilles Schnepp au développement du groupe Legrand, a décidé de lever la condition de présence en tant que dirigeant mandataire social, en appliquant la règle du prorata temporis. Le nombre maximum d’actions de performance pouvant être attribuées à M. Gilles Schnepp au titre du plan 2017 est donc réduit à 10 632 actions.

Toutes les autres conditions du plan 2017 (notamment la période d’acquisition jusqu’au 17 juin 2021 ou encore l’attribution définitive sous réserve du respect des conditions de performance) demeurent inchangées.

Agenda financier :

Détachement du dividende : 1er juin 2020

Paiement du dividende : 3 juin 2020

Résultats du premier semestre 2020 : 31 juillet 2020

Début de la « quiet period1 » le 1er juillet 2020

Résultats des neuf premiers mois 2020 : 5 novembre 2020

Début de la « quiet period1 » le 6 octobre 2020

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

