Legrand : DESCRIPTIF DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 29 MAI 2019

Société Anonyme au capital de 1.067.780.596 euros

Siège Social : 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87000 Limoges

421 259 615 RCS Limoges

Limoges, le 29 mai 2019

DESCRIPTIF DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES APPROUVE PAR

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 29 MAI 2019

______________________________________________________________________________________

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.com

Le Conseil d'administration de la société Legrand (la « Société»), réuni le 29 mai 2019, a décidé de mettre en place un nouveau programme de rachat d'actions dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 29 mai 2019.

Etabli en application des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le présent descriptif a pour objet d'indiquer les objectifs et les modalités du programme de rachat d'actions propres mis en place par le Conseil d'administration le 29 mai 2019 conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte des actionnaires susmentionnée (le « Programme de Rachat»).

I. Nombre de titres et part du capital détenus par la Société

Au 24 mai 2019, le capital de la Société était composé de 267 138 429 actions.

A cette date, la Société détenait 683 763 actions propres.

II. Répartition par objectif des titres détenus par la Société

Au 24 mai 2019, les 683 763 actions propres détenues par la Société étaient réparties comme suit par objectif :