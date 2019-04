Legrand : Données historiques pour la zone Europe

Limoges, le 4 avril 2019

Evolution de l'information financière par zone géographique

Comme annoncé le 14 février 2019, à partir du 1erjanvier 2019, les reportingsde la France, de I'Italie et des pays du reste de l'Europe sont regroupés au sein d'une zone Europe. Le Groupe organise ainsi son reportingfinancier en trois zones, contre une organisation similaire en cinq zones aupravant, en ligne avec l'évolution de son front office.

Cette évolution des zones géographiques n'a aucun impact sur les comptes consolidés du Groupe.

Les données historiques de chiffre d'affaires, de croissance et de rentabilité pour la zone Europe mises à disposition sur notre site internet sont les suivantes :

1)Evolution annuelle du chiffre d'affaires sur la période2014-2018 par destination et par origine, incluant le chiffre d'affaires en M€, son évolution totale, l'évolution organique, l'effet de périmètre et l'effet de change

2)Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires en 2018 par destination et par origine, incluant le chiffre d'affaires en M€, son évolution totale, l'évolution organique, l'effet de périmètre et l'effet de change

3)Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels sur la période2014-2018

4)Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels au T1 2018, au T2 2018, au S1 2018, au T3 2018, aux 9M 2018, au T4 2018 et en année pleine 2018

Ces données sont non auditées. Les zones Amérique du Nord et Centrale et Reste du Monde restent inchangées.