Legrand : Evolution de la gouvernance de Legrand

Regulatory News:

Legrand (Paris:LR):

Gilles Schnepp, Président de Legrand, a proposé au Conseil d’administration, qui l’a acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du Groupe.

Après une première étape franchie en février 2018 vers une gouvernance répondant aux critères les plus exigeants et aux meilleures pratiques de place avec la dissociation pérenne des fonctions de Président et Directeur Général d’une part, la nomination de Benoît Coquart en tant que Directeur Général d’autre part, une nouvelle étape est annoncée aujourd'hui. Elle serait effective le 1er juillet 2020 et consisterait en la nomination à la Présidence du Conseil d’administration de Legrand d’Angeles Garcia-Poveda, administratrice indépendante depuis 20121. Angeles Garcia-Poveda est actuellement administratrice référente et préside le Comité des rémunérations, le Comité des nominations et de la gouvernance et est membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale.

Suite à ce changement, Michel Landel serait nommé administrateur référent et Président du Comité des nominations et de la gouvernance et Annalisa Loustau Elia Présidente du Comité des rémunérations. Ces nominations prendraient également effet à compter du 1er juillet 2020. Par ailleurs, Benoît Coquart, Directeur Général, serait également nommé administrateur2.

De nationalité espagnole, âgée de 49 ans, Angeles Garcia-Poveda a exercé pendant 14 ans au sein du cabinet The Boston Consulting Group (BCG) en tant que consultante en stratégie puis en charge du recrutement global. En 2008, elle a rejoint Spencer Stuart où elle a été Directrice Générale France puis Directrice Générale EMEA et membre du Comité Exécutif mondial. Elle siège aujourd’hui au Conseil de surveillance du groupe. Tout au long de sa carrière, Angeles Garcia-Poveda a eu à cœur de mener des projets de développement ambitieux, en France comme à l’international, en se focalisant sur les problématiques de gouvernance, gestion des talents, fusions-acquisitions et déploiement de stratégie opérationnelle.

Angeles Garcia-Poveda connait parfaitement les enjeux de Legrand, ainsi que sa stratégie de développement qui vise à créer durablement de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Depuis 2012, elle joue un rôle essentiel dans la gouvernance de Legrand et agit notamment en faveur de la mise en œuvre des meilleures pratiques afin que Legrand demeure une référence en matière de gouvernance au sein de l’indice CAC 40.

Gilles Schnepp commente : « Ce changement est l'aboutissement d'un processus de succession préparé et conduit avec le plein soutien de l'ensemble du Conseil d’administration. Je suis fier de voir l'entreprise dotée d'une gouvernance dissociée exemplaire et professionnelle pour servir l'intérêt de Legrand. Je suis également heureux de demeurer administrateur et actionnaire pour poursuivre l’accompagnement du développement rentable et durable de Legrand ».

Angeles Garcia-Poveda déclare : « Je suis fière de la confiance qui m’est témoignée par le Conseil de Legrand et Gilles Schnepp, et enthousiaste à l’idée de continuer à accompagner cette entreprise remarquable. Je mettrai tout en œuvre pour mener à bien mes fonctions de Présidente du Conseil et veiller ainsi aux intérêts de Legrand et de ses parties prenantes ».

Biographies

Biographie de Gilles Schnepp

Gilles Schnepp, 61 ans, est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC). Il a débuté sa carrière chez Merrill Lynch France dont il est devenu Vice-Président. Il a ensuite rejoint Legrand en 1989 en tant qu’adjoint au Directeur Financier. Il est devenu Secrétaire Général de Legrand France en 1993, Directeur Financier en 1996 et Directeur Général Délégué en 2000. Gilles Schnepp est administrateur de Legrand depuis 2002 et Président du Conseil d’administration depuis 2006. Il a exercé la fonction de Président Directeur Général de 2006 au 7 février 2018. Gilles Schnepp est également Président de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC) depuis juillet 2013, administrateur de Saint-Gobain depuis 2009, Vice-Président et membre référent de Peugeot S.A depuis 2019, membre du Conseil Exécutif du Medef et Président de la Commission Transition écologique et économique depuis 2018.

Biographie d’Angeles Garcia-Poveda

Angeles Garcia-Poveda, 49 ans, est diplômée de l’ICADE à Madrid, et a suivi le Business Case Study Program de l’Université de Harvard. Avant de rejoindre Spencer Stuart en 2008, Angeles Garcia-Poveda a exercé pendant quatorze ans au sein du cabinet The Boston Consulting Group (BCG), à Madrid et à Paris en tant que consultante en stratégie, avant d’assumer différentes missions de recrutement au niveau local et international. En tant que responsable du recrutement global chez BCG elle a travaillé sur des projets de recrutement transfrontaliers. Après avoir été Directrice Générale France pendant cinq ans, Angeles Garcia-Poveda a dirigé la région EMEA de Spencer Stuart pendant trois ans et siégé au comité exécutif mondial. Elle est actuellement administratrice du Conseil de Spencer Stuart au niveau mondial. En tant que Partner, elle dirige la pratique « Gouvernance » en France et à ce titre, assiste des clients internationaux sur des projets de recrutement, d’évaluation de dirigeants et d’administrateurs, et de conseil en gouvernance.

Biographie de Michel Landel

Michel Landel, 68 ans, est diplômé de l’European Business School. Il commence sa carrière en 1977 à la Chase Manhattan Bank. En 1980, il devient directeur d’usine au sein du Groupe Poliet. En 1984, il rejoint le Groupe Sodexo en tant que Directeur Afrique. En 1989, il est nommé CEO de Sodexo en Amérique du Nord. En 2000, il devient Vice-Président du Comité exécutif et, en 2003, Directeur Général Délégué du Groupe. De 2005 à janvier 2018, il a exercé les fonctions de Directeur Général et Président du Comité Exécutif de Sodexo. En 2007, il a été nommé administrateur de Sodexo. En outre, Michel Landel est administrateur référent et Président du Comité gouvernance de Danone, ainsi que Président du Conseil d’administration de Louis Delhaize.

Biographie d’Annalisa Loustau Elia

Annalisa Loustau Elia, 54 ans, est diplômée en droit de l’Université La Sapienza à Rome. Elle a travaillé pendant quatre ans chez Cartier, à Genève et à Paris, deux ans chez L’Oréal (Division Produits de luxe) à Paris et treize ans chez Procter & Gamble à Genève ainsi que dans des filiales du Groupe à Paris et à Rome. Son riche parcours professionnel lui a conféré une exposition marketing et développement produits forte dans le monde du luxe, du retail et de la grande consommation. Annalisa Loustau Elia est Directrice marketing et membre du Comité exécutif du Printemps depuis 2008. Elle est également administratrice de Campari depuis 2016 et membre du Conseil de surveillance de Roche Bobois depuis 2018.

Biographie de Benoît Coquart

Benoît Coquart, 46 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris) et de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC). Il a rejoint Legrand dès la fin de ses études en 1997 pour prendre la responsabilité des activités du Groupe en Corée du Sud. Poursuivant son parcours dans le Groupe, il a occupé plusieurs fonctions, notamment celles de Directeur des Relations Investisseurs, de Directeur Corporate Development (M&A), de Directeur de la Stratégie et du Développement et de Directeur France. Benoît Coquart a été nommé le 8 février 2018, Directeur Général de Legrand. Il est également Président d'Ignes (Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire) depuis 2019.

Agenda financier :

Résultats du premier trimestre 2020 : 7 mai 2020

Début de la « quiet period 3 » le 7 avril 2020

Début de la « » le 7 avril 2020 Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2020

Détachement du dividende : 1 er juin 2020

Paiement du dividende : 3 juin 2020

Résultats du premier semestre 2020 : 31 juillet 2020

Début de la « quiet period3 » le 1 er juillet 2020

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes



1 Sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur lors de l’assemblée générale du 27 mai 2020.

2 Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 27 mai 2020.

3 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200227005951/fr/