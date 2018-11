Legrand : MFS détient plus de 10% du capital

08/11/2018 | 12:30

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 2 novembre, la gestion Massachusetts Financial Services (MFS) Investment Management, filiale de l'assureur canadien Sun Life Financial, a franchi en hausse les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Legrand.



Pour mémoire, Legrand a publié ce matin son point d'activité relatif au 3e trimestre.



Le 2 novembre, après l'acquisition d'actions sur le marché et pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, MFS Investment Management détenait 10,06% des parts et des voix du spécialiste français des systèmes électriques.



A l'occasion et suivant la réglementation boursière, MFS Investment Management déclare que cette opération ' s'inscrit dans le cadre normal de son activité de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société', 'ni d'exercer (...) une influence spécifique'.





