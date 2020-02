Legrand : Publication annuelle 2019 0 13/02/2020 | 07:32 Envoyer par e-mail :

Croissance organique des ventes : +2,6%

Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions1 : 20,4%

Taux de réalisation de la feuille de route RSE2 : 113% Forte création de valeur

Résultat net part du Groupe : +8%

Cash flow libre normalisé : +13% Renforcement du profil de croissance rentable

Poursuite du déploiement du programme Eliot

Enrichissement de l’offre par l’innovation

Trois acquisitions réalisées en 2019

Dynamique continue d’amélioration de la performance Regulatory News: Legrand (Paris:LR): A l’occasion de l’arrêté des comptes annuels 2019, Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : « En 2019, dans un contexte économique contrasté, Legrand a réalisé une solide performance intégrée, pleinement en ligne avec ses objectifs de l’année3 et son modèle moyen-terme de création de valeur. Les ventes ont enregistré une progression totale de +10,4%, notamment portée par une croissance organique dynamique de +2,6%, ainsi qu’un accroissement soutenu du périmètre de consolidation de +5,3%, complétés par un effet de change positif de +2,2%. La marge opérationnelle ajustée hors acquisitions1 atteint 20,4%. En tenant compte des acquisitions, la marge opérationnelle ajustée ressort à 20,0% et traduit une hausse du résultat opérationnel ajusté de +9,4%. Le résultat net part du Groupe et le cash flow libre normalisé progressent respectivement de +8,2% et de +13,0%. Par ailleurs, la performance extra-financière est en avance sur le plan de marche prévu avec un taux de réalisation de 113%2 de la feuille de route RSE du Groupe, traduisant son engagement auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Conformément à ses ambitions4, Legrand a poursuivi en 2019 ses initiatives destinées à renforcer son profil de croissance rentable et ses positions de leaderships. C’est dans ce cadre que le Groupe a réaffirmé en juin dernier sa volonté de s’inscrire comme un acteur stratégique des bâtiments connectés en poursuivant le déploiement soutenu de son programme Eliot. Legrand a ainsi enregistré une progression totale de son chiffre d’affaires réalisé avec des produits connectés de +29%, dont une solide croissance organique de +10%. Cette performance traduit le succès des offres IoT ainsi que la réussite de l’arrimage de Netatmo. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa dynamique ambitieuse d’innovation avec le lancement de nombreux nouveaux produits, en particulier des gammes d’interfaces utilisateurs, des solutions numériques, des cheminements de câbles, ou encore des produits de distribution d’énergie. Poursuivant sa stratégie d’acquisitions créatrice de valeur, Legrand a également racheté 3 sociétés en 2019, Universal Electric Corporation, leader incontesté aux Etats-Unis des busways pour datacenters, Jobo Smartech, leader chinois des systèmes connectés de gestion des chambres d’hôtels, et Connectrac, spécialiste américain innovant de la distribution de puissance et de données au sol. Au cours des deux dernières années, Legrand a ainsi réalisé 10 opérations de croissance externe venant renforcer ses positions de leaderships dans des domaines de croissance. Enfin, Legrand poursuit activement ses initiatives destinées à améliorer sa performance, notamment par le déploiement du « Legrand Way5 », par la digitalisation de son organisation, et par l’optimisation de son empreinte industrielle. Les réalisations de 2019 du Groupe s’inscrivent pleinement dans la dynamique de son modèle moyen-terme créateur de valeur6. » ----------------- Dividende proposé Le Conseil d’administration de Legrand soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires le versement au titre de 2019 d’un dividende de 1,42 € par action (contre 1,34 € au titre de 2018). Objectifs 2020 Le Groupe poursuivra en 2020 sa stratégie de croissance rentable et durable. Sur la base des projections macroéconomiques actuelles, dans l’ensemble incertaines pour 2020, et hors changement majeur de l’environnement économique7, Legrand se fixe pour objectifs, d’une part une évolution organique de ses ventes en 2020 comprise entre -1% et +3%, et d’autre part une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2019) comprise entre 19,6% et 20,4% du chiffre d’affaires. Legrand poursuivra également sa stratégie d’acquisitions créatrice de valeur et, sous réserve de la réalisation des opportunités en cours de discussion, entend viser un effet d’accroissement total du périmètre de consolidation sur le chiffre d’affaires d’au moins +4% en 2020. Legrand continuera par ailleurs de déployer activement sa feuille de route RSE exigeante pour la période 2019-2021. Chiffres clés Données consolidées (en millions €)(1) 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires 5 997,2 6 622,3 +10,4% Résultat opérationnel ajusté 1 212,1 1 326,1 +9,4% En % du chiffre d’affaires 20,2% 20,0%(2) 20,4%(2) avant acquisitions(3) Résultat opérationnel 1 139,0 1 237,4 +8,6% En % du chiffre d’affaires 19,0% 18,7%(2) Résultat net part du Groupe 771,7 834,8 +8,2% En % du chiffre d’affaires 12,9% 12,6%(4) Cash flow libre normalisé 893,5 1 009,8 +13,0% En % du chiffre d’affaires 14,9% 15,2%(5) Cash flow libre 746,3 1 044,3 +39,9% En % du chiffre d’affaires 12,4% 15,8%(5) Dette financière nette au 31 décembre 2 296,6 2 480,7(6) +8,0% Voir les annexes du présent communiqué pour le glossaire et les tableaux de réconciliation des indicateurs présentés. Dont un impact favorable d’environ +0,1 point lié à l’application de la norme IFRS 16. A périmètre 2018. L'application de la norme IFRS 16 est sans impact significatif sur le résultat net part du Groupe. Dont un impact favorable d’environ +1,0 point lié à l’application de la norme IFRS 16. Dont 319,8 M€ de dettes financières de location (application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019). Performance intégrée 2019 Chiffre d’affaires consolidé Le chiffre d’affaires s’établit en 2019 à 6 622,3 M€, en hausse totale de +10,4% par rapport à 2018. En 2019, la croissance des ventes à structure et taux de change constant s’élève à +2,6%, portée à la fois par les pays matures (+2,6%) et les nouvelles économies (+2,5%). L’impact de l’accroissement du périmètre de consolidation lié aux acquisitions est de +5,3%. Sur la base des acquisitions réalisées en 2019, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet devrait être de l’ordre de +1% en 2020. L’effet de change sur le chiffre d’affaires est positif à +2,2%. Sur la base des taux de change moyens de janvier 2020, l’effet de change annuel sur les ventes de 2020 devrait être d’environ +0,5%. Evolution des ventes par destination et par zone géographique à structure et taux de change constants : 2019 / 2018 4ème trim. 2019 / 4ème trim. 2018 Europe +3,3% +5,1% Amérique du Nord et Centrale +2,5% +2,3% Reste du Monde +1,4% +2,3% Total +2,6% +3,4% Les évolutions des ventes à structure et taux de change constants s’analysent par zone géographique comme suit : - Europe (39,9% du chiffre d’affaires du Groupe) : sur 2019, le chiffre d’affaires en Europe progresse de +3,3% à structure et taux de change constant par rapport à 2018. Dans les pays matures d’Europe, la croissance organique est de +2,9% en 2019, tirée par de belles réalisations en Italie – où le Groupe enregistre de très bonnes performances avec ses solutions de distribution d’énergie et d’interfaces utilisateurs ou encore avec ses offres connectées, telles que les portiers vidéos, le thermostat Smarther et la gamme Living Now with Netatmo – ainsi qu’au Royaume-Uni, au Benelux8, en Suisse ou encore en Europe du Sud9. Les ventes progressent en France par rapport à 2018, portées par l’accueil favorable de nouvelles offres connectées notamment dans l’éclairage de sécurité ainsi que dans les interfaces utilisateurs avec la gamme Mosaic lancée en 2019 et la gamme dooxie lancée précédemment. Dans les nouvelles économies d’Europe, le chiffre d’affaires est en hausse de +6,0% en 2019 à structure et taux de change constants, avec, en particulier, des réalisations solides en Europe de l’Est. La croissance très soutenue des ventes enregistrée en Europe sur le seul quatrième trimestre 2019 par rapport à 2018 (+5,1%) bénéficie pour partie d’éléments ponctuels, notamment en Turquie et en Europe de l’Est, et constituera une base de comparaison exigeante pour l’année 2020. - Amérique du Nord et Centrale (38,6% du chiffre d’affaires du Groupe) : la croissance organique du chiffre d’affaires est de +2,5% en 2019. Cette bonne performance est tirée par les Etats-Unis, où le chiffre d’affaires progresse de +2,9%, avec une croissance solide dans les interfaces utilisateurs, le cheminement de câbles et les busways pour datacenters, complétée par une hausse des ventes dans le contrôle et les solutions d’éclairage. Les ventes progressent également au Canada et reculent au Mexique. En 2020, il est à noter que le Groupe a renoncé à poursuivre aux Etats-Unis un contrat dans la grande distribution qui ne remplissait plus les critères de rentabilité de Legrand, avec un effet négatif anticipé sur le chiffre d’affaires 2020 de la zone Amérique du Nord et Centrale de l’ordre de -2% des ventes de 2019. - Reste du Monde (21,5% du chiffre d’affaires du Groupe) : les ventes sont en hausse de +1,4% à structure et taux de change constants en 2019. En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires progresse de +2,4% par rapport à 2018, reflétant notamment une hausse soutenue des ventes en Inde et en Chine. L’activité est en retrait en Australie et dans certains pays de l’Asie du Sud-Est. La croissance organique du chiffre d’affaires est de +0,4% en Amérique du Sud en 2019, avec une activité quasi-stable au Brésil et contrastée sur le reste de la zone. En Afrique et au Moyen-Orient, les ventes reculent de -0,5%. Les fortes croissances enregistrées dans de nombreux pays d’Afrique comme l’Egypte ou l’Algérie, sont compensées par un repli marqué au Moyen-Orient, lié à un environnement géopolitique et économique difficile. L’année 2020 devrait rester marquée par un contexte politique et économique incertain dans plusieurs régions. Résultat et marge opérationnels ajustés Hors acquisitions (à périmètre 2018), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4% des ventes en 2019. Dans un contexte de hausse des droits de douane américains, pleinement compensée, cette amélioration de +0,2 point par rapport à la marge opérationnelle ajustée de 2018 reflète une gestion efficace du pricing, la bonne performance opérationnelle de l’année et une solide maîtrise des frais administratifs et commerciaux. Comme annoncé, l’impact de l’évolution du périmètre de consolidation sur la marge opérationnelle ajustée s’établit à -0,4 point sur l’année, portant la marge opérationnelle ajustée à 20,0% du chiffre d’affaires en 2019. Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +9,4% et s’établit à 1 326,1 M€. Résultat net part du Groupe Le résultat net part du Groupe progresse de +8,2% en 2019, et s’élève à 834,8 M€. La progression de 63,1 M€ par rapport à 2018 provient principalement : d’une croissance du résultat opérationnel (+98 M€) ;

d’une évolution défavorable (-16 M€) des frais financiers (principalement en raison de l’application de la norme IFRS 16 dont l’impact est de -10 M€), et du résultat de change ; et

de la hausse du montant de l’impôt sur les sociétés en valeur absolue (-17 M€), provenant de la progression du résultat avant impôt du Groupe, compensée en partie par l’effet favorable d’une baisse ponctuelle du taux d’impôt sur les sociétés qui ressort à 27,5% contre 28,1% en 2018. Génération de cash En 2019, la marge brute d’autofinancement ressort à 18,4 % du chiffre d’affaires, représentant une progression de +11,0%. Le cash flow libre normalisé progresse de +13,0% par rapport à 2018 et s’établit à 15,2% des ventes. Le besoin en fonds de roulement représente 8,1% des ventes au 31 décembre 2019, la baisse de 1,1 point par rapport au 31 décembre 2018 provenant principalement d’une évolution particulièrement favorable du besoin en fonds de roulement opérationnel, partiellement compensée par la consolidation des acquisitions récentes. A plus d’un milliard d’euros, soit 15,8% du chiffre d’affaires du Groupe, le cash flow libre a enregistré en 2019 une forte hausse de près de +40% par rapport à 2018. Performance extra-financière Le Groupe enregistre en 2019 un taux de réalisation de sa feuille de route RSE de 113%10, et se situe ainsi en avance sur le plan de marche prévu. Lancée en mai dernier, cette quatrième feuille de route, sur 3 ans, est structurée autour de trois axes (Ecosystème Business, Développement Humain et Environnement) et de dix enjeux prioritaires contribuant aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU. En 2019, le Groupe a par ailleurs : confirmé son engagement dans la lutte contre le changement climatique lors de l’édition 2019 du French Business Climate Pledge, notamment avec (i) son objectif validé par le Science Based Targets de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030 et par (ii) sa volonté d’aider ses clients à éviter les émissions de CO 2 grâce aux solutions à forte efficacité énergétique et une communication transparente sur l’impact environnemental de ses produits au travers de PEPs (Profils Environnementaux Produits) ;

grâce aux solutions à forte efficacité énergétique et une communication transparente sur l’impact environnemental de ses produits au travers de PEPs (Profils Environnementaux Produits) ; publié sa politique « diversité et inclusion » articulée autour de cinq axes destinés à favoriser la mixité et la diversité au sein du Groupe (mixité des genres, inclusion des travailleurs handicapés, collaboration intergénérationnelle, diversité sociale et culturelle ainsi que l’inclusion des personnes LGBT+) ;

poursuivi ses initiatives auprès des communautés locales, comme en France où la Fondation Legrand a récompensé pour la quatrième année consécutive des structures de l’économie sociale et solidaire en faveur du soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie, ainsi qu’en Inde par l’ouverture de centres de télé-médecine, par l’attribution de bourses d’accès aux études supérieures, ou encore par la formation certifiante de 2 500 électriciens sur l’année ; et

contribué à l’accès à l'eau et à l’électricité par le biais de son partenariat historique avec l’ONG Electriciens Sans Frontières, en apportant une aide logistique et matérielle notamment dans le cadre de catastrophes naturelles. Le Groupe enregistre par ailleurs des progrès continus en matière de sécurité et de santé au travail, et a ainsi : fait progresser de près de +27% par rapport à 2018 le nombre d’heures de formation par collaborateur dans ce domaine ; et

réduit significativement le taux de fréquence des accidents du travail en 2019. Dividende Le Conseil d’administration de Legrand proposera à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2020 le versement d’un dividende de 1,42 €11 par action au titre de 2019 (contre 1,34 € au titre de 2018). Le détachement du dividende aura lieu le 1er juin 2020 pour un paiement le 3 juin 2020. Renforcement du profil de croissance rentable Poursuite du déploiement du programme Eliot Legrand entend s’inscrire durablement comme un acteur stratégique du bâtiment connecté et, dans ce cadre, a annoncé le 12 juin dernier12 accélérer son développement dans ce domaine. Le Groupe a ainsi fixé de nouveaux objectifs à horizon 2022 pour son programme Eliot, en visant (i) une croissance organique annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022, et (ii) un chiffre d’affaires réalisé avec des produits connectés de plus d’un milliard d’euros en 2022, hors effet périmètre et hors effet de change. Avec +29% de croissance totale par rapport à 2018, dont +10% de croissance organique, les ventes de produits connectés représentent d’ores et déjà plus de 12% du chiffre d’affaires du Groupe en 2019 (819 M€). Ces réalisations, en ligne avec les objectifs2, traduisent la belle dynamique du programme sur l’année, portée par : le déploiement géographique des offres IoT, notamment des gammes d’interfaces utilisateurs connectées commercialisées dans 28 nouveaux pays en 2019 ;

le lancement continu de nombreux nouveaux produits, avec notamment en 2019 de nouvelles gammes d’interfaces utilisateurs comme Valena Next with Netatmo ou Plexo with Netatmo, le portier Classe 100x ou encore des éclairages de sécurité ;

l’arrimage réussi de Netatmo, qui s’illustre par la poursuite d’une forte croissance et d’une solide complémentarité avec Legrand, avec notamment de nombreuses innovations comme celles présentées lors du Consumer Electronics Show (CES) 2020 telles que le tableau connecté « Drivia with Netatmo » ou encore la première offre de serrure connectée du Groupe ;

l’enrichissement de l’expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités liées par exemple à l’intelligence artificielle ou l’analyse prédictive des comportements, ainsi que le déploiement de son application Home+Control pour la maison connectée. Enrichissement de l’offre par l’innovation Avec près de 5% de ses ventes consacrés à la R&D en 2019, Legrand a poursuivi sa politique d’innovation destinée à enrichir ses catalogues. Par ailleurs, Legrand a lancé en 2019 de nombreuses nouvelles offres, comprenant : les interfaces utilisateurs Mosaic en France, Radiant Graphite aux Etats-Unis, Lyncus en Inde, Belanko S en Asie du Sud-Est et Rivia au Vietnam ;

des infrastructures numériques, dont les cassettes à fibre et répartiteurs d’alimentation par ethernet ;

des armoires innovantes de distribution des flux électriques et numériques On-Q en Amérique du Nord permettant d’intégrer des routeurs Wifi ;

des gammes d’éclairage architectural et pour applications critiques aux Etats-Unis ;

des solutions connectées de gestion de l’éclairage naturel par réseau Zigbee de QMotion aux Etats-Unis ;

le vidéo portier connecté Classe 100x en Europe ;

les UPS Trimod MCS et les transformateurs à forte efficacité énergétique CRT Tier 2 ;

les disjoncteurs à boîtiers moulés DRX 125 HP et 250 HP et modulaire RX3 C-Curve en Asie ;

les alarmes résidentielles intelligentes Reach Digital au Royaume-Uni destinées à l’assistance à l’autonomie ; et

la gamme de cheminement de câbles P31 en Europe. Enfin, le Groupe continue de déployer et d’enrichir son offre de câblage structuré haute performance LCS3. Trois acquisitions réalisées en 2019 En 2019, Legrand a poursuivi sa stratégie de développement par l’acquisition d’acteurs de premier plan sur leurs marchés avec les rachats : de Universal Electric Corporation, leader américain incontesté des busways pour datacenters ;

de Jobo Smartech, leader chinois des solutions connectées de contrôle pour chambres d’hôtels (éclairage, température ambiante, etc.) ; et

de Connectrac, spécialiste américain innovant de la distribution de puissance et de données au sol. Au cours des deux dernières années, Legrand a ainsi réalisé 10 opérations de croissance externe lui permettant de renforcer ses positions dans des domaines porteurs aux Etats-Unis, en France, en Chine, en Allemagne, en Nouvelle Zélande ainsi qu’aux Emirats arabes unis. Sur la base des opérations réalisées en 2019, et de leurs dates probables de consolidation, l’effet sur l’année pleine 2020 de l’accroissement du périmètre de consolidation devrait ainsi être de l’ordre de +1% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, sous réserve de la réalisation des opportunités en cours de discussion, le Groupe entend viser un effet d’accroissement total du périmètre de consolidation sur le chiffre d’affaires d’au moins +4% en 2020. Dynamique continue d’amélioration de la performance Legrand a poursuivi en 2019 sa politique d’amélioration continue de sa performance. A ce titre, le Groupe déploie activement Legrand Way13, dont les pratiques sont élargies à l'ensemble des fonctions et notamment à celles liées au développement des produits, après avoir été mises en place avec succès dans les sites industriels du Groupe. Legrand digitalise également son organisation : tant au niveau de son front office, avec par exemple de nombreuses initiatives de marketing digital ou de marketing automation ;

que de son back office, en particulier grâce aux outils de l’usine 4.0, avec d’ores et déjà 70 initiatives (POCs14) mises en œuvre à fin 2019 contre 51 à fin 2018, et 40 en cours de test à fin 2019. Le Groupe reste également actif dans l’optimisation de son empreinte industrielle, notamment en : rationnalisant la configuration et le nombre de ses sites de production, comme en Russie, en Espagne, en Chine, en Inde, en Arabie saoudite, ou encore au Brésil ; et en

réduisant ses émissions carbone de -6% en 2019 par rapport à 2018, par la diminution nette de ses consommations. Ces initiatives contribuent à renforcer le profil de développement rentable et durable de Legrand. ----------------- Les comptes consolidés de 2019 arrêtés par le Conseil d’administration du 12 février 202015, la présentation et la conférence téléphonique (en direct et en différé) des résultats annuels 2019 sont accessibles sur le site de Legrand (www.legrandgroup.com). Agenda financier : Résultats du premier trimestre 2020 : 7 mai 2020

Début de la « quiet period 16 » le 7 avril 2020

Début de la « » le 7 avril 2020 Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2020

Détachement du dividende : 1 er juin 2020

Paiement du dividende : 3 juin 2020

Résultats du premier semestre 2020 : 31 juillet 2020

Début de la « quiet period2 » le 1er juillet 2020 A propos de Legrand Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com *Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes Annexes Glossaire Besoin en fonds de roulement : Le besoin en fonds de roulement est défini comme la somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, des créances d’impôt courant ou exigible et des actifs d’impôts différés courants diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des autres passifs courants, des dettes d’impôt courant exigible, des provisions courantes et des passifs d’impôts différés courants. Busways : Systèmes d’alimentation électrique par jeux de barres métalliques. Cash flow libre : Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Cash flow libre normalisé : Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d’un besoin en fonds de roulement normalisé représentant 10% du chiffre d’affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Croissance organique : La croissance organique est définie comme la variation du chiffre d’affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants. Dette financière nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement. EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles, des droits d'utilisation d'actifs, des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des goodwill. KVM : Keyboard, Video and Mouse ; Clavier, Écran et Souris. Marge brute d’autofinancement : La marge brute d’autofinancement est définie comme les flux de trésorerie des opérations courantes hors variation du besoin en fonds de roulement. PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d’Alimentation. Résultat opérationnel ajusté : Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeurs de goodwill. RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Taux de distribution : Le taux de distribution est défini comme le rapport du dividende par action proposé au titre d’une année n rapporté au bénéfice net part du Groupe par action de l’année n calculé sur la base du nombre moyen d’actions ordinaires hors auto-détention au 31 décembre de l’année n. UPS : Uninterruptible Power Supply ; Alimentation Statique sans Interruption (onduleur). Calcul du besoin en fonds de roulement En millions d'euros 2018 2019 Créances clients et comptes rattachés 666,4 756,8 Stocks 885,9 852,6 Autres créances courantes 206,0 217,5 Créances d'impôt courant ou exigible 89,6 60,2 Actifs/(passifs) d'impôts différés se reversant à court terme 91,2 88,2 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (662,0) (654,2) Autres passifs courants (605,2) (653,0) Dettes d'impôt courant ou exigible (31,5) (28,3) Provisions courantes (87,9) (104,1) Besoin en fonds de roulement 552,5 535,7 Calcul de la dette financière nette En millions d'euros 2018 2019 Emprunts courants 400,5 616,2 Emprunts non courants 2 918,6 3 575,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 022,5) (1 710,9) Dette financière nette 2 296,6 2 480,7 Réconciliation du résultat opérationnel ajusté avec le résultat net En millions d'euros 2018 2019 Résultat net 772,4 836,1 Résultat des entités mises en équivalence 0,4 1,8 Impôts sur le résultat 301,3 318,3 (Gains)/pertes de change (2,2) 2,0 Produits financiers (12,0) (11,9) Charges financières 79,1 91,1 Résultat opérationnel 1 139,0 1 237,4 Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions 73,1 88,7 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 Résultat opérationnel ajusté 1 212,1 1 326,1 Réconciliation de l’EBITDA avec le résultat net En millions d'euros 2018 2019 Résultat net 772,4 836,1 Résultat des entités mises en équivalence 0,4 1,8 Impôts sur le résultat 301,3 318,3 (Gains)/pertes de change (2,2) 2,0 Produits financiers (12,0) (11,9) Charges financières 79,1 91,1 Résultat opérationnel 1 139,0 1 237,4 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation d'actifs 100,9 183,3 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés) 106,3 123,3 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 EBITDA 1 346,2 1 544,0 Réconciliation de la marge brute d’autofinancement, du cash flow libre et du cash flow libre normalisé avec le résultat net En millions d'euros 2018 2019 Résultat net 772,4 836,1 Mouvements des actifs et passifs n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie : Amortissements et dépréciations 209,7 309,4 Variation des autres actifs et passifs non courants et des impôts différés non courants 105,8 64,6 (Gains)/pertes de change latents 6,3 5,1 (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs 5,1 5,0 Autres éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie 1,2 1,5 Marge brute d'autofinancement 1 100,5 1 221,7 Baisse (Hausse) du besoin en fonds de roulement (175,2) 17,7 Flux de trésorerie des opérations courantes 925,3 1 239,4 Investissements (dont frais de développement capitalisés) (184,3) (202,2) Produit résultant des cessions d’actifs 5,3 7,1 Cash flow libre 746,3 1 044,3 Hausse (Baisse) du besoin en fonds de roulement 175,2 (17,7) (Hausse) Baisse du besoin en fonds de roulement normalisé (28,0) (16,8) Cash flow libre normalisé 893,5 1 009,8 Périmètre de consolidation 2018 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale Modulan Au bilan uniquement Au bilan uniquement 6 mois 9 mois Gemnet Au bilan uniquement Au bilan uniquement 7 mois Shenzhen Clever Electronic Au bilan uniquement 6 mois Debflex Au bilan uniquement Netatmo Au bilan uniquement Kenall Au bilan uniquement Trical Au bilan uniquement 2019 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale Modulan 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Gemnet 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Shenzhen Clever Electronic 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Debflex Au bilan uniquement 6 mois 9 mois 12 mois Netatmo Au bilan uniquement 6 mois 9 mois 12 mois Kenall 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Trical Au bilan uniquement 6 mois 9 mois 12 mois Universal Electric Corporation Au bilan uniquement 6 mois 9 mois Connectrac Au bilan uniquement Jobo Smartech Au bilan uniquement Avertissement Ce communiqué peut contenir des déclarations et/ou informations prospectives qui ne sont pas des données historiques. Bien que Legrand estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, ils sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits. Il est rappelé que des informations détaillées sur les risques sont disponibles dans le Document de Référence de Legrand déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable en ligne sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui de Legrand (www.legrandgroup.com). Aucun élément prospectif contenu dans ce document n’est ou ne doit être interprété comme une promesse ou une garantie de résultats réels, ces derniers étant susceptibles de différer de manière significative. Par conséquent, ces éléments prospectifs doivent être utilisés avec prudence, en tenant compte de l’incertitude qui leur est inhérente. Sous réserve des réglementations applicables, Legrand ne s’engage pas à publier de mise à jour de ces éléments en vue de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication de ce document. Ce document ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Legrand. 1 A périmètre 2018.

2 Taux de réalisation 2019 de la feuille de route RSE 2019-2021.

3 Pour la formulation complète des objectifs 2019 et du modèle moyen-terme, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 14 février 2019.

4 Pour davantage de détails, le lecteur est invité à se référer aux communiqués de presse des 14 février 2019 et 12 juin 2019.

5 Programme de mise en œuvre dans l’ensemble des pays du Groupe des meilleures pratiques, couvrant en particulier le management de la performance opérationnelle, des développements des produits nouveaux, des règles de santé et sécurité au travail ou encore de la qualité.

6 Pour la formulation complète du modèle moyen-terme, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 14 février 2019.

7 Eventuellement lié à l’évolution de la situation sanitaire mondiale.

8 Benelux : Belgique + Pays-Bas + Luxembourg.

9 Europe du Sud : Espagne + Grèce + Portugal.

10 Taux de réalisation 2019 de la feuille de route RSE 2019-2021.

11 Cette distribution se fera intégralement par prélèvement sur le bénéfice distribuable.

12 Pour davantage de détails, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 12 juin 2019.

13 Programme de mise en œuvre dans l’ensemble des pays du Groupe des meilleures pratiques, couvrant en particulier le management de la performance opérationnelle, des développements des produits nouveaux, des règles de santé et sécurité au travail ou encore de la qualité.

14POC : Proof Of Concept ; Test par la mise en pratique.

15 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés de 2019 ont été effectuées. Le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

16 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats. Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200212005877/fr/

