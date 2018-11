Legrand : Résultats des 9 premiers mois 2018

Limoges, le 8 novembre 2018

Résultats des neuf premiers mois 2018

Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs

Chiffre d'affaires : +11,3% (+17,2% hors change)

Résultat opérationnel ajusté : +11,4%

Résultat net part du Groupe : +21,1%

Cash flowlibre normalisé : +24,5%

Nombreuses initiatives de développement

Succès des lancements de nouveaux produits

Déjà 4 opérations de croissance externe annoncées

Objectifs 2018 confirmés1et précisés

Legrand vise :

- une croissance organique de ses ventes proche de +4%, et

- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions2comprise entre 20,0% et 20,5%

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

«Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs

Sur les neuf premiers mois de 2018,le chiffre d'affairescroît au total de +11,3%. Cette bonne performance est tiréepar l'accroissement du périmètre de consolidation(+11,8%) et par la solide progression organique des ventes (+4,8%) qui bénéficie des initiatives de croissance du Groupe partiellement compensées par une baisse des ventes au troisième trimestre en Francedu fait d'undéstockage marqué et ponctuel de la distribution.

Hors impact défavorable de change (-5,1%), la hausse des ventes atteint +17,2% sur les neuf premiersmois de l'année.

Par rapport aux neuf premiers mois de 2017, le résultat opérationnel ajusté progresse de +11,4% et la marge opérationnelle ajustées'établit à 20,5%, en hausse de 0,1 point. Hors acquisitions2, la marge opérationnelle ajustée des neuf premiers mois ressort à 20,4%, stable par rapport à celle de 2017, la performance du troisième trimestre seul ayant été défavorablement affectée par des éléments spécifiques.

Le résultat net part du Groupe et le cash flow libre normalisé sont quant à eux en forte croissance, respectivement de +21,1% et +24,5% par rapport à la même période de 2017.

Nombreuses initiatives de développement

La dynamique d'innovation se poursuit avec de multiples initiatives digitales et le lancement réussi depuisle début de l'année denombreux nouveaux produits, dont les offres connectées du programme Eliot, des solutions dédiées au marché porteur des infrastructures numériques ou encore de plusieurs gammesd'interface utilisateurs.

Par ailleurs, le Groupepoursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées eta déjà annoncé depuis le début del'année 4 opérations de croissance externe dans les domaines des infrastructures numériques,des UPS et dans le matériel électrique dédié aux activités de bricolage. Ces acquisitions permettent ainsi à Legrand de continuer de se renforcer sur des segments dynamiques de son marché accessible. »

1Objectifs annoncés par Legrand le 8 février 2018 : « une progression organique de ses ventes comprise entre +1% et +4% » et « une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5% duchiffre d'affaires». Le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse des résultats annuels 2017 pour la formulation complète des objectifs 2018.

Sur la base des performances des neuf premiers mois de 2018et hors ralentissement économique d'ici la fin de l'année, Legrand confirme et précise ses objectifs 2018. Legrand vise :

- une croissance organique de ses ventes proche de +4%, et

- une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5%.

Legrand poursuivra par ailleurs sa stratégie d'acquisitions, créatrice de valeur.

Chiffres clés

Données consolidées(en millions €)(1) 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Chiffre d'affaires 3 988,3 4 437,4 +11,3% Résultat opérationnel ajusté En % du chiffre d'affaires Résultat opérationnel En % duchiffre d'affaires 814,920,4% 776,319,5% 907,920,5% 20,4% avant acquisitions(2) 854,319,3% +11,4% +10,0% Résultat net part du Groupe En % du chiffre d'affaires 474,311,9% 574,512,9% +21,1% Cash flowlibre normalisé En % du chiffre d'affaires Cash flowlibre En % duchiffre d'affaires 541,513,6%415,010,4% 673,915,2%441,610,0% +24,5% +6,4% Dette financière nette au 30 septembre 2 284,1 2 260,1 -1,1%

(1) Voir les annexes du présent communiqué pour le glossaire et les tableaux de réconciliation des indicateurs présentés.

(2) A périmètre 2017.

Performance financière au 30 septembre 2018

Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers moisde 2018 atteint 4 437,4M€,en hausse totale de +11,3%.

L'évolution organique des ventes est de +4,8%, dont +3,9% dans les pays matures et +7,1% dans les nouvelles économies.

L'impact de l'accroissement du périmètre de consolidation s'élève à +11,8% et devrait s'établir à environ+7,5% sur l'ensemble de 2018 sur la base des acquisitions annoncées et de leur date probable deconsolidation.

L'effet de change ressort quant à lui à -5,1% au cours des neuf premiers mois de 2018. Sur la base destaux de change moyens d'octobre 2018 appliqués au dernier trimestre de 2018, l'effet de change s'établirait pour l'année pleine à environ -4%.

Evolution des ventes par destination et par zone géographique à structure et taux de change constants :

9 mois 2018 / 9 mois 2017 3èmetrim. 2018 / 3èmetrim. 2017 France +0,1% -4,3% Italie +5,7% +4,0% Reste de l'Europe +10,4% +8,6% Amérique du Nord et Centrale +4,1% +4,7% Reste du Monde +4,7% +4,3% Total +4,8% +3,9%

Les évolutions des ventes à structure et taux de change constants s'analysent par zone géographiquecomme suit :

-France(15,1%du chiffre d'affaires du Groupe)

La croissance organique duchiffre d'affairesest de +0,1% sur les neuf premiers mois de 2018 : après une progression de +2,0% au premier semestre 2018,l'évolution des ventes sur letroisième trimestre seuls'établit à -4,3% du fait d'un déstockage marquéet ponctuel de la distribution, les ventes aval (sell-out)étant globalement à l'équilibreau troisième trimestrepar rapport à l'annéeprécédente.

Dans un marché qui demeure atone, Legrand enregistredepuis le début de l'annéede belles réalisationsdans la distribution d'énergieet les infrastructures numériques et bénéficie du très bon accueil desnouvelles gammes d'interface utilisateurs Céliane with Netatmo et dooxie, partiellement compensés par une évolution défavorable des ventes dans le cheminement de câbles, lescomposants d'installationou encore les hublotsd'éclairage.

-Italie(9,4%du chiffre d'affaires du Groupe)

Lechiffre d'affairesest en hausse de +5,7% à structure et taux de change constants au cours des neuf premiers mois de 2018.

La très bonne performance de Legrandest notamment portée depuis le début de l'année par lesuccès des offres connectées du programme Eliot (dont le portier connecté Classe 300X et le thermostat intelligent Smarther), et a plus spécifiquement bénéficié au deuxième trimestred'uneffet favorable ponctuel lié à la mise en stock de la nouvelle gammed'interface utilisateursLiving Now.

-Reste de l'Europe(17,1% duchiffre d'affaires du Groupe)

Lacroissance organique du chiffre d'affairesest de +10,4% au cours des neuf premiers mois de 2018.

Tirée par des initiatives commerciales,la croissance organique des neuf premiers mois de l'annéeressort à deux chiffres dans les nouvelles économies de la zone avec de belles performances notamment en Roumanie,en Hongrie ainsi qu'en Turquie.

Les ventes progressent de manière soutenue dans un certain nombre de pays matures, parmi lesquelsl'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Grèce.

Lechiffre d'affairesest en légère hausse au Royaume-Uni.

-Amérique du Nord et Centrale(36,4%du chiffre d'affaires du Groupe)

Lechiffre d'affaires progresse de+4,1% à structure et taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Aux Etats-Unis les ventes sont en croissance organique de +4,9% au cours des neuf premiers mois de 2018 et de +5,9% au troisième trimestre seul. Ces belles réalisations sont portées par les succès enregistrés dans le cheminement de câbles en fil, lesPDUintelligentes etle contrôle de l'éclairage, ainsi que par la bonne performance de Milestone.

En raison d'une base de comparaison exigeante, l'activité duGroupe est en retrait au Mexique sur lesneuf premiers mois de l'année.

-Reste du Monde(22,0%du chiffre d'affaires du Groupe)

La croissance organique est de +4,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Les ventes sont en forte hausse en Inde, en Chine ou encore en Corée du Sud ainsi que dans un certainnombre de pays d'Afrique,comme en Algérie, en Egypte ou enCôte d'Ivoire. Le Groupe enregistre également de belles réalisations en Australie et en Malaisie.

En Amérique latine, les ventes progressent très légèrement au Brésil, tandis qu'elles sont en retraiten Colombie et au Chili. Le chiffre d'affaires estpar ailleurs en recul en Arabie Saoudite.

Résultat et marge opérationnels ajustés

Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +11,4%et s'établit à 907,9M€.

La marge opérationnelle ajustées'élève à 20,5% au cours des neuf premiers mois de 2018, en hausse de 0,1 point par rapport à la même période de 2017. La bonne performance des acquisitions, en particulier Milestone et Server Technology, a un effet relutif sur la marge opérationnelle ajustée du Groupe.

Hors acquisitions (à périmètre 2017), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4%du chiffre d'affairesen ligne avec la performance des neuf premiers mois de 2017.

Plus spécifiquement, la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2017)s'élèveau troisième trimestre 2018 seul à 18,8%, en baisse de 1,6 point par rapport au troisième trimestre 2017. Cette évolutions'explique:

- pour environ 2/3, par des éléments non récurrents liés essentiellement à un déstockage marqué et ponctuel de la distribution en France1,ainsi qu'à une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017 ; et

- pour environ 1/3, par d'autres éléments principalement liésà la hausse des droits de douane aux Etats-Unis et aux initiatives de croissance. Legrand ad'ores et déjà engagé des mesuresd'adaptationvisant à en neutraliser les impacts défavorables sur sa rentabilité.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe atteint 574,5M€au cours des neuf premiers mois de 2018, en progression de +21,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cette hausse marquée de 100M€provient pourl'essentiel (i) de la forte amélioration de 78M€ du résultat opérationnel, (ii)d'une évolution favorable des frais financiers et du résultat de change pour 19 M€, (iii) ainsi qued'une stabilité de l'impôt sur les sociétés dont le taux s'établit à 29,0% (soit une baisse de 4 points par rapport aux neuf premiers mois de2017 reflétant l'effetannoncé2de la diminution du taux d'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis pour environ 3 points ainsi que des éléments spécifiques ponctuels favorables pour environ 1 point).

Génération decash

La marge brute d'autofinancementest en hausse de +20,4% et atteint 789,8M€, soit 17,8% du chiffred'affairesdes neuf premiers mois.

Lecash flowlibre normalisé ressort quant à lui en très forte progression de +24,5%, pour atteindre 673,9M€ sur les neufpremiers mois de 2018.

Le besoin en fonds de roulement reste sous contrôle à environ 10% des ventes au 30 septembre 2018.

Lecash flowlibres'établit à 441,6M€.

Nombreuses initiatives de développement

Succès des lancements de nouveaux produits

Legrandcontinue d'enrichiravec succès son offre en nouveaux produits à plusgrande valeur d'usage,parmi lesquels les solutions connectées de son programme Eliot. Le Groupe a ainsi lancé au cours desneuf premiers mois de l'année:

- de nouvellesgammes d'interface utilisateurs, dont Pial + au Brésil et Arteor Animation, ou encore les gammes connectées Céliane with Netatmo et Living Now, qui ont bénéficié d'un accueil trèsfavorable en France et en Italie, Yiyuan en Chine ainsi que Valena Life et Allure en Grèce ;

- les coffrets Practibox S, les armoires de puissance XL3N 630 ou encore les disjoncteurs DX3 stop Arc et DMX-SP 2500 dans lessolutions de distribution d'énergie;

1Pour davantage d'informations, le lecteur est invité à se référer aux commentaires en page 4 relatifs à l'évolution de l'activité en France au cours des neuf premiers mois de 2018.

2Pour davantage d'informations sur les baisses d'impôtaux Etats-Unis annoncées en 2017 et leurs impacts attendus sur les comptes du Groupe, le lecteur est invité à se référer aux pages 14 et 15 du communiqué de presse des résultats annuels 2017 publié le 8 février 2018.