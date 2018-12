Legrand acquiert l'américain Kenall et le néo-zélandais Trical

20 décembre (Reuters) - Legrand a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LES RACHATS DE KENALL AUX ETATS UNIS ET DE TRICAL EN NOUVELLE-ZÉLANDE.

* LEADER AMÉRICAIN DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DÉDIÉES AUX APPLICATIONS SPÉCIALISÉES ET AUX ENVIRONNEMENTS NON RÉSIDENTIELS CRITIQUES, KENALL EMPLOIE PLUS DE 400 PERSONNES ET RÉALISE DES VENTES ANNUELLES D'ENVIRON 100 MILLIONS DE DOLLARS.

* ACTEUR LOCAL DE PREMIER PLAN DES PANNEAUX ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET NUMÉRIQUE POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX, TRICAL EMPLOIE ENVIRON 35 PERSONNES ET RÉALISE DES VENTES ANNUELLES DE PRÈS DE 6 MILLIONS D'EUROS. Le communiqué : https://bit.ly/2QEGbS5 Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)