Legrand acquiert l'américain Kenall et le néo-zélandais Trical

20 décembre (Reuters) - Legrand a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* LES RACHATS DE KENALL AUX ETATS UNIS ET DE TRICAL EN
NOUVELLE-ZÉLANDE.
* LEADER AMÉRICAIN DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DÉDIÉES AUX
APPLICATIONS SPÉCIALISÉES ET AUX ENVIRONNEMENTS NON RÉSIDENTIELS
CRITIQUES, KENALL EMPLOIE PLUS DE 400 PERSONNES ET RÉALISE DES
VENTES ANNUELLES D'ENVIRON 100 MILLIONS DE DOLLARS.
* ACTEUR LOCAL DE PREMIER PLAN DES PANNEAUX ET ARMOIRES DE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET NUMÉRIQUE POUR LES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX, TRICAL EMPLOIE ENVIRON 35 PERSONNES
ET RÉALISE DES VENTES ANNUELLES DE PRÈS DE 6 MILLIONS D'EUROS.
Le communiqué : https://bit.ly/2QEGbS5
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(Benjamin Mallet)