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Legrand acquiert l'américain Kenall et le néo-zélandais Trical

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20/12/2018 | 18:08

20 décembre (Reuters) - Legrand a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LES RACHATS DE KENALL AUX ETATS UNIS ET DE TRICAL EN NOUVELLE-ZÉLANDE.

* LEADER AMÉRICAIN DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DÉDIÉES AUX APPLICATIONS SPÉCIALISÉES ET AUX ENVIRONNEMENTS NON RÉSIDENTIELS CRITIQUES, KENALL EMPLOIE PLUS DE 400 PERSONNES ET RÉALISE DES VENTES ANNUELLES D'ENVIRON 100 MILLIONS DE DOLLARS.

* ACTEUR LOCAL DE PREMIER PLAN DES PANNEAUX ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET NUMÉRIQUE POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX, TRICAL EMPLOIE ENVIRON 35 PERSONNES ET RÉALISE DES VENTES ANNUELLES DE PRÈS DE 6 MILLIONS D'EUROS. Le communiqué : https://bit.ly/2QEGbS5 Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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CA 2018 5 977 M
EBIT 2018 1 177 M
Résultat net 2018 751 M
Dette 2018 1 943 M
Rendement 2018 2,79%
PER 2018 17,27
PER 2019 16,35
VE / CA 2018 2,51x
VE / CA 2019 2,35x
Capitalisation 13 057 M
Graphique LEGRAND
Durée : Période :
Legrand : Graphique analyse technique Legrand | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
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Objectif de cours Moyen 60,9 €
Ecart / Objectif Moyen 25%
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Dirigeants
Nom Titre
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Gilles Schnepp Chairman
Patrice Soudan Deputy CEO & EVP-Group Operations
Antoine Burel Group Chief Financial Officer & EVP
François Grappotte Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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