Legrand : acquisitions aux US et en Nouvelle-Zélande

20/12/2018 | 18:17

Le groupe Legrand annonce ce jeudi soir les rachats de Kenall aux Etats Unis et de Trical en Nouvelle-Zélande, des entreprises spécialisées respectivement dans les solutions d'éclairage et les panneaux et armoires de distribution électrique et numérique.



Kenall emploie plus de 400 personnes et réalise des ventes annuelles d'environ 100 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de Trical s'élève pour sa part à près de 6 millions d'euros.





