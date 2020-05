Legrand : anticipe un recul marqué de son activité au deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de matériel électrique Legrand a annoncé jeudi prévoir un net repli de son activité au deuxième trimestre de cette année, du fait des mesures de confinement liées à la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

"Le groupe anticipe un retrait marqué de son activité lors du deuxième trimestre 2020, du fait des nombreuses mesures de confinement mises en place", a indiqué Legrand dans un communiqué, alors que son chiffre d'affaires a déjà chuté de 41% en données organiques au mois d'avril. "Par rapport au deuxième trimestre 2020, sous réserve d'une évolution favorable de la situation sanitaire mondiale, le deuxième semestre de l'année devrait montrer une amélioration séquentielle", a ajouté l'industriel.

"La crise sanitaire se traduit par une forte dégradation des perspectives pour l'économie mondiale avec une récession économique d'ampleur attendue pour 2020, ayant conduit à la suspension des objectifs pour l'année le 26 mars dernier", a complété Benoît coquard, le drecteur général de Legrand, cité dans le communiqué.

Le groupe avait initialement annoncé en février tabler sur une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et +3%, et sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 19,6% et 20,4% cette année.

Dans ce contexte, le résultat net part du groupe s'est inscrit à 167,1 millions d'euros au premier trimestre, contre 190,4 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 12,2%.

Le résultat opérationnel a diminué de 9,1%, à 260 millions d'euros. Sur une base ajustée des amortissements et dépréciations liées aux acquisitions, le résultat opérationnel s'est élevé à 282,6 millions d'euros, en repli de 7,4%.

Le chiffre d'affaires a reculé de 2,2%, à 1,52 milliard d'euros en données publiées. Cette évolution comprend un effet de périmètre positif de 4,8% et un effet de change favorable de 0,7%. A structure et taux de change constants, les ventes ont diminué de 7,3%, dont une contraction de 5,1% dans les pays matures et de 13,4% dans les nouvelles économies. Au premier trimestre, les revenus de Legrand ont notamment plongé de 50% en Chine, berceau du nouveau coronavirus.

La marge opérationnelle ajustée du trimestre représente 18,6% du chiffre d'affaires. Elle s'établit à 18,7% hors acquisitions, en baisse de 1 point de pourcentage par rapport à la marge du premier trimestre 2019. Ce recul est lié à "une détérioration soudaine de l'activité", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient, en moyenne, sur un résultat net de 178 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 278 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros.

Au 31 mars 2020, Legrand disposait d'un bilan qualifié de "solide" par Benoît Coquard à l'occasion d'une conférence téléphonique organisée avec des journalistes. A cette date, la dette nette ressortait à 2,9 milliards d'euros et représentait 1,9 fois l'excédent brut d'exploitation.

La politique de retour à l'actionnaire a toutefois été légèrement révisée par le conseil d'administration. Le mois dernier, Legrand a indiqué que le montant du dividende qui serait soumis au vote de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du 27 mai, au titre de l'exercice 2019, serait finalement identique à celui payé au titre du cru 2018, soit 1,34 euro par action. En février, Legrand avait initialement indiqué qu'il proposerait le paiement d'un dividende de 1,42 euro par action au titre de l'exercice 2019, en hausse de 6% sur un an.

