Legrand : confirme des perquisitions dans ses locaux le 6 septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériel électrique Legrand a confirmé mardi que des perquisitions avaient eu lieu dans ses locaux le 6 septembre dernier. Durant la perquisition, "Legrand a pleinement coopéré avec les autorités", a indiqué le groupe dans un communiqué, soulignant qu'il n'était "pas en mesure de commenter les procédures en cours". La semaine dernière, plusieurs médias avaient rapporté que des perquisitions avaient été menées chez des groupes français, notamment Legrand et Schneider Electric, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'entente illicite sur les prix entre les principaux fabricants de matériels électriques français. Selon l'AFP, le parquet de Paris a notamment ouvert une information judiciaire le 7 juin dernier pour "entente illicite, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, corruption d'agents privés et publics" à la suite de signalements en avril de l'Autorité de la concurrence et de l'Agence française anticorruption. Le site d'information Mediapart avait notamment révélé en avril l'existence d'un mécanisme d'entente occulte sur les prix entre Schneider, Legrand, Sonepar et Rexel pour contrôler les tarifs finaux pratiqués par les distributeurs et limiter la concurrence. (jbatteau@agefi.fr)

