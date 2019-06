Legrand : dans le vert après de nouveaux objectifs Eliot

12/06/2019 | 15:24

A contre-courant du CAC40 (-0,7%), Legrand grappille 0,2% après s'être fixé de nouveaux objectifs dans le cadre de son programme Eliot, dont une croissance organique annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022.



Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment table aussi sur un chiffre d'affaires réalisé avec des produits connectés de plus d'un milliard d'euros en 2022, hors acquisitions et hors effet de change.



Entre 2014 et 2018, Legrand a fait progresser ses ventes de produits connectés de 28% par an et doublé son nombre de familles de produits connectés à plus de 40 à fin 2018, atteignant avec deux ans d'avance les objectifs qu'il s'était fixés.



