Legrand : dividende approuvé en assemblée générale

30/05/2019 | 09:11

Legrand indique que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 1,34 euro par action au titre de 2018 (contre 1,26 euro au titre de 2017). Le détachement du dividende aura lieu le 3 juin et le paiement le 5 juin.



L'assemblée a aussi adopté la nomination de Michel Landel, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, étant précisé que le conseil d'administration a approuvé sa nomination en qualité de membre du comité des nominations et de la gouvernance.



En conséquence, sur un total de onze membres (dont un administrateur représentant les salariés), le conseil est constitué de huit administrateurs indépendants, cinq femmes et cinq nationalités (allemande, américaine, espagnole, française et italienne).



