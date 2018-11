Legrand : hausse de 21% du résultat net à neuf mois

08/11/2018 | 08:10

Legrand publie un résultat net part du groupe de 574,5 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2018, en progression de 21,1%, et une marge opérationnelle ajustée de 20,5%, en amélioration de 0,1 point par rapport à la même période de 2017.



Le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements électriques atteint 4.437,4 millions d'euros, en hausse totale de 11,3%, avec une évolution organique des ventes de +4,8%, dont +3,9% dans les pays matures et +7,1% dans les nouvelles économies.



Hors ralentissement économique d'ici la fin de l'année, Legrand confirme et précise ses objectifs annuels, visant ainsi une croissance organique de ses ventes proche de 4%, et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 20% et 20,5%.



