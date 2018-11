Legrand : perd -4%, de nouveau pénalisé par la France

08/11/2018 | 16:21

L'action Legrand souffre à la Bourse de Paris après la publication de son point d'activité trimestriel. En perdant environ 4%, elle se classe en tant que lanterne rouge d'un indice CAC 40. En cause : des déceptions sur la croissance organique, surtout en France où par ailleurs des enquêtes portant sur les pratiques concurrentielles sont en cours, et sur la marge.



En six mois, l'action Legrand a perdu environ 15% de sa valeur, soit une baisse deux fois plus marquée que celle du CAC 40. Cette contre-performance est toutefois similaire à celle des titres Schneider Electric et Rexel.



Quid de la croissance de Legrand ? Rappelons d'abord qu'en 2017, elle avait atteint 10%, essentiellement en raison des acquisitions alors que la croissance organique se situait à 3,1%. Les acquisitions jouaient toujours au 1er trimestre (avec des taux de respectivement 9,1% et 3,9% à données comparables), et la tendance s'est améliorée au 1er semestre (+ 11,8% et + 5,2% respectivement).



Sur les neuf premiers mois de 2018, les ventes affichaient de nouveau une robuste augmentation en données publiées : + 11,3%, taux qui sans tenir compte de l'effet négatif des changes aurait atteint 17,3%. Soit, mais la croissance organique a décéléré : elle est revenue à 3,9% au 3e trimestre, moins que les attentes du marché (+ 4,3%, rapporte UBS), et ressort donc à + 4,8% sur neuf mois. En effet, en France, soit environ 15% de l'activité, les ventes précédemment en croissance se sont contractées de plus de 4% en organique au T3 'du fait d'un déstockage marqué et ponctuel de la distribution', indique Legrand.



En conséquence, ajoute UBS, le résultat opérationnel ajusté de Legrand pour le T3 (283 millions d'euros) a aussi manqué les attentes du marché de 6%.



Et les prévisions ? Certes, du côté de la croissance organique, Legrand vise désormais le haut de la fourchette antérieure, qui va de + 1 à + 4%. Ce qui semble à portée mais n'augure pas d'un 4e trimestre exceptionnel.



Pire : malgré l'effet de levier que l'on pourrait attendre, l'anticipation de marge opérationnelle ajustée hors acquisition pour 2018 reste identique : entre 20 et 20,5%, à comparer avec 21,1% (+ 70 points de base) au 1er semestre puis 20,4% sur neuf mois, dénotant d'une baisse au T3. Autant dire que la fin de l'année s'annonce sans grand relief de ce point de vue également.



Il est 'à noter que les coûts augmentent aux Etats-Unis en raison de la dispute commerciale entre Washington et Pékin', souligne ce matin un spécialiste parisien, qui ajoute que Legrand compte utiliser son 'pricing power' pour y faire face.



Ajoutons, toujours à propos de l'Hexagone, que comme ses concurrents Schneider, Rexel et Sonepar, Legrand fait en France, selon la presse, l'objet d'une information judiciaire pour entente illicite, faux et usage et faux, et blanchiment de fraude fiscale... - entre autres motifs. Des perquisitions sont intervenues en septembre, et l'Autorité de la concurrence est également de la partie. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant, ce qui incite les boursiers à la retenue.



EG



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.