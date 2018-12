Legrand : réalise deux acquisitions aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériel électrique Legrand a annoncé jeudi dans un communiqué deux opérations "bolt-on", soit l'acquisition de sociétés complémentaires à ses activités, avec les rachats de Kenall aux Etats-Unis et de Trical en Nouvelle-Zélande.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Leader américain des solutions d'éclairage dédiées aux applications spécialisées et aux environnements non résidentiels critiques (hôpitaux, écoles, bâtiments publics, installations agroalimentaires, tunnels, prisons, etc.), Kenall est "reconnue pour sa capacité à proposer des offres sur mesure, répondant à des cahiers des charges très exigeants" (offres antibactériennes ou antivandales par exemple).

-Basée à Kenosha (Etat du Wisconsin), Kenall emploie plus de 400 personnes et réalise des ventes annuelles d'environ 100 millions de dollars.

-Acteur local de "premier plan" des panneaux et armoires de distribution électrique et numérique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, Trical est reconnue sur le marché néo-zélandais pour la fiabilité de ses solutions et sa réactivité. Cette opération renforce et complète ainsi les activités de Legrand en Nouvelle-Zélande dans la distribution d'énergie et les infrastructures numériques.

-Implantée à Auckland, Trical emploie environ 35 personnes et réalise des ventes annuelles de près de 6 millions d'euros.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO