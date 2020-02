Legrand : se renforce dans le contrôle et les solutions d'éclairage à forte valeur ajoutée avec l'acquisition1 de Focal Point aux Etats-Unis

Regulatory News:

Legrand (Paris:LR) poursuit sa dynamique de croissance par acquisitions d’acteurs de premier plan, et annonce le rachat1 de Focal Point qui vient renforcer ses solides positions dans l’éclairage architectural prescrit pour les bâtiments commerciaux aux Etats-Unis.

Focal Point est un acteur de premier plan aux Etats-Unis de l’éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, écoles et universités, bureaux, etc.), proposant des offres sur mesure, notamment destinées à la rénovation. Il dispose d’une solide notoriété, portée par l’innovation, le service à ses clients et un large réseau de lighting agents partenaires.

Basée à Chicago (état de l’Illinois), Focal Point emploie plus de 750 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 M$, principalement aux Etats-Unis.

Après les acquisitions de Pinnacle Architectural Lighting en 2016, d’OCL et de Finelite en 2017, puis de Kenall en 2018, ce rachat1 permet à Legrand de renforcer son leadership aux Etats-Unis dans le contrôle et les solutions d’éclairage, avec ses offres pour l’éclairage architectural prescrit et pour applications critiques dans les bâtiments commerciaux, ses systèmes de gestion d’éclairage à forte efficacité énergétique ou encore ses solutions innovantes connectées.

------------------------

Agenda financier :

Résultats du premier trimestre 2020 : 7 mai 2020

Début de la « quiet period2 » le 7 avril 2020

Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2020

Détachement du dividende : 1er juin 2020

Paiement du dividende : 3 juin 2020

Résultats du premier semestre 2020 : 31 juillet 2020

Début de la « quiet period2 » le 1er juillet 2020

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com

1 Sous réserve des conditions suspensives d’usage.

2 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200226005713/fr/