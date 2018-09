Jordan Dufee Analyste Le titre revient à proximité du support Stratégie du 11/09/2018 | 10:11 achat En cours

Cours d'entrée : 62.4€ | Objectif : 65€ | Stop : 60€ | Potentiel : 4.17% Le titre Legrand présente une configuration technique en trading range. La baisse observée dernièrement confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières à proximité du support.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 61.2 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 61.86 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Données financières (€) CA 2018 6 004 M EBIT 2018 1 203 M Résultat net 2018 761 M Dette 2018 1 923 M Rendement 2018 2,20% PER 2018 21,92 PER 2019 20,27 VE / CA 2018 3,09x VE / CA 2019 2,90x Capitalisation 16 633 M Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux Graphique LEGRAND Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine